Просідання будівлі дитсадка в Києві: інженер з технагляду отримав підозру

Водночас правоохоронці з кінця грудня 2023 року досі не надали правову оцінку діям чиновників Шевченківської РДА та підрядника.

Ювенальними прокурорами Шевченківської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру інженеру з технічного нагляду у вчиненні службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Управління Шевченківської РДА уклало договір на капітальний ремонт укриття в дитячому садку за понад 1,2 млн грн.

Наприкінці 2023 року підрядником та інженером з технічного нагляду підписано акт прийому-передачі виконаних робіт з недостовірними даними. В актах зазначено виконання робіт на понад 600 тис. грн, хоча роботи виконані на близько 170 тис. грн. Відтак збитки територіальній громаді становлять 430 тис. грн.

Після підписання акту та їх оплати сталось просідання фасаду будівлі дитячого садка.

На цей час з метою встановлення причин просідання будівлі та вартості її відновлення призначено будівельно-технічну експертизу. За її результатами буде надано правову оцінку діям службових осіб Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА, а також підрядника.