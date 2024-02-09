Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Україна повернула 100 військових з російського полону
Україна повернула 100 військових з російського полону
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
У Нікополі вбили заступника мера
У Нікополі вбили заступника мера
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
ГоловнаСуспільствоПодії

Просідання будівлі дитсадка в Києві: інженер з технагляду отримав підозру

Водночас правоохоронці з кінця грудня 2023 року досі не надали правову оцінку діям чиновників Шевченківської РДА та підрядника.

Просідання будівлі дитсадка в Києві: інженер з технагляду отримав підозру
Фото: Офіс Генерального прокурора

Ювенальними прокурорами Шевченківської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру інженеру з технічного нагляду у вчиненні службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Управління Шевченківської РДА уклало договір на капітальний ремонт укриття в дитячому садку за понад 1,2 млн грн. 

Наприкінці 2023 року підрядником та інженером з технічного нагляду підписано акт прийому-передачі виконаних робіт з недостовірними даними. В актах зазначено виконання робіт на понад 600 тис. грн, хоча роботи виконані на близько 170 тис. грн. Відтак збитки територіальній громаді становлять 430 тис. грн.

Після підписання акту та їх оплати сталось просідання фасаду будівлі дитячого садка. 

На цей час з метою встановлення причин просідання будівлі та вартості її відновлення призначено будівельно-технічну експертизу. За її результатами буде надано правову оцінку діям службових осіб Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА, а також підрядника.

  • В кінці грудня у Києві просіла частина стіни дитсадка. 
  • Слідство встановило, що підрядник роботи з капремонту укриття не виконав і пошкодив об’єкт. Водночас чиновники Шевченківської РДА провели повну оплату по договору з підрядником на понад 1,5 млн грн.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies