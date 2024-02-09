Українські військові за добу ліквідували майже 1000 окупантів, – Генштаб

Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 393290 осіб особового складу своєї армії.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько393290 (+910) осіб,
- танків ‒ 6385 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11921 (+22) од,
- артилерійських систем – 9435 (+24) од,
- РСЗВ – 981 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 666 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),
- крилаті ракети ‒ 1881 (+1),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 12551 (+38) од,
- спеціальна техніка ‒ 1509 (+4).
Дані уточнюються.
- На фронті відбулося за добу 65 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Також армія РФ обстріляла понад 100 населених пунктів із артилерії протягом доби.
- Після півночі армія Росії завдала ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Харківської області. Пошкоджено готель і приватні будинки. Постраждала одна людина – охоронець готелю.
- У ніч на п'ятницю росіяни атакували Україну 16 ударними БпЛА Shahed. Атаку проводили з двох напрямків: мису Чауда в Криму і російської Курської області. Захисникам вдалося збити 10 безпілотників.