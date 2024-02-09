Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
У Нікополі вбили заступника мера
У Нікополі вбили заступника мера
Україна повернула 100 військових з російського полону
Україна повернула 100 військових з російського полону
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські військові за добу ліквідували майже 1000 окупантів, – Генштаб

ЗСУ знищили два ворожі танки і 22 бойові броньовані машини.

Українські військові за добу ліквідували майже 1000 окупантів, – Генштаб
Фото: скриншот відео

Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 393290 осіб особового складу своєї армії.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько393290 (+910) осіб,
  • танків ‒ 6385 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11921 (+22) од,
  • артилерійських систем – 9435 (+24) од,
  • РСЗВ – 981 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 666 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),
  • крилаті ракети ‒ 1881 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 12551 (+38) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1509 (+4).

Росія втратила майже 1000 військвих за добу
Фото: Генштаб
Росія втратила майже 1000 військвих за добу

Дані уточнюються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies