Українські військові за добу ліквідували майже 1000 окупантів, – Генштаб

ЗСУ знищили два ворожі танки і 22 бойові броньовані машини.

Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 393290 осіб особового складу своєї армії.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько393290 (+910) осіб,

танків ‒ 6385 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 11921 (+22) од,

артилерійських систем – 9435 (+24) од,

РСЗВ – 981 (+1) од,

засоби ППО ‒ 666 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),

крилаті ракети ‒ 1881 (+1),

кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 12551 (+38) од,

спеціальна техніка ‒ 1509 (+4).

Фото: Генштаб Росія втратила майже 1000 військвих за добу

Дані уточнюються.