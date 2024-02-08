Головне за четвер, 8 лютого: новий Головнокомандувач ЗСУ, обмін полоненими, відбиті штурми під Авдіївкою

Головнокомандувачем ЗСУ став Олександр Сирський. Про це оголосив президент Володимир Зеленський.

Він подякував попередньому головнокомандувачу Валерію Залужному за два роки захисту. Зеленський сказав, що вони "відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії". "Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду", – сказав він.

Зеленський повідомив, що відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда.

Докладніше – в новині.

Україна повернула з російського полону 100 військових. Серед повернених — нацгвардійці, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо! Наша команда, яка займається обмінами, – дякую за потрібний країні результат!" – ідеться у повідомленні.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 52 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 13 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 17 атак в районі населеного пункту Авдіївка та ще 5 атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 складах боєприпасів та 2 артилерійських засобах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 8 лютого – в нашій новині.

Армія РФ атакувала дроном цивільне авто біля Берислава на Херсонщині. В машині перебували двоє людей, вони згоріли.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі. За даними слідства, 8 лютого близько 16:00 на автодорозі неподалік міста Берислав правоохоронці виявили палаючий автомобіль, а в ньому - тіла двох загиблих людей. Ймовірно, у транспорт влучив дрон-камікадзе. Інші подробиці події встановлюються.

Також до лікарні доставлено 58-річного чоловіка, який отримав травму внаслідок обстрілу с. Ромашкове Білозерської громади. В момент атаки чоловік намагався дістатися укриття.

Сенат США ухвалив процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. "За" проголосували 67 сенаторів.

Далі законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню відправлять на розгляд Палати представників США.

Відповідний законопроєкт винесли на процедурне голосування після того, як 7 лютого в Сенаті США не вистачило підтримки для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Законопроєкт на 118 млрд доларів, із яких 60 млрд передбачені для України, було заблоковано через позицію окремих республіканців, які хотіли посилити міграційні правила на мексиканському кордоні.

Докладніше – в новині.

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