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ВАКС конфіскував активи грецько-російського олігарха Саввіді та його дружини, – ЦПК

Йдеться про конфіскацію пакетів акцій двох підприємств. 

ВАКС конфіскував активи грецько-російського олігарха Саввіді та його дружини, – ЦПК
Фото: Русские Афины

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави активів російсько-грецького олігарха Івана Саввіді та його дружини Кіріякі.  

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Як йдеться у повідомленні, рішення ухвалила колегія суддів у складі Олексія Кравчука, Інни Білоус та Євгена Крука.

За даними ЦПК, конфіскували такі активи:

  • 100% корпоративних акцій ПрАТ “Пентопак", який є одним з лідерів з виробництва упаковки для м'ясних та ковбасних виробів.
  • 100% корпоративних прав дочірнього підприємства “Атлантіс-Пак Україна”. 

"В даному випадку не обійшлось без зусиль ЦПК та Автомайдану, адже ми готували відповідні звернення щодо Саввіді. Ми вказували, що дружина Саввіді є номінальною власницею низки фірм в Україні, хоча бізнесом фактично володіє її чоловік", – зазначили у Центрі. 

Згодом Мін’юст підготував позов. 

"Якщо рішення встоїть у апеляції, то далі м’яч буде на полі Фонду держмайна, так як конфісковане підприємство працює, сплачує податки і має колектив із 200 людей. Будемо стежити за діями Фонду щодо цього активу", – зауважив ЦПК.

Хто такий Іван Саввіді

  • Іван Саввіді – російський підприємець грецького походження, який тісно повязаний із російською владою і партією "Единая Россия".Саввіді двічі обирався депутатом Держдуми РФ від партії "Единая Россия”, публічно вітав анексію Криму Росією, був спонсором низки російсько-патріотичних фестивалів на півострові.
  • Крім цього, підтримує "керівництво" тимчасово окупованих українських територій, надає їм матеріально-технічну підтримку. Зокрема, у квітні 2022 року направляв автомобілі та генератори у самопроголошену "ДНР", за що отримав особисту подяку від ватажків цього угрупування.
  • У 2020 році Путін нагородив Саввіді орденом за успіхи. 
  • Саввіді є президентом Федеральної національно-культурної автономії греків Росії. Через організацію він здійснює ідеологічну підтримку дій РФ. Цим він займається систематично із 2014 року. 
  • За даними Trap Aggressor, Саввіді посів 83 місце у російському списку Forbes-2021 із загальними статками у 1,7 млрд доларів. Він також є акціонером продовольчої групи "Агроком", володіє грецьким футбольним клубом PAOK, морським портом Салоніки та іншим бізнесом у Греції. 
  • Дружина Кіріякі Саввіді є однією із найбагатших жінок в Ростовській області РФ. Вона є номінальною власницею низки компаній, а бізнесом фактично володіє її чоловік Іван Саввіді. Їй опосередковано через юридичну особу Костерам Холдінгс Лімітед належить ПрАТ "Пентопак" та ДП "Атлантіс-Пак Україна".
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