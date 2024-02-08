ВАКС конфіскував активи грецько-російського олігарха Саввіді та його дружини, – ЦПК

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави активів російсько-грецького олігарха Івана Саввіді та його дружини Кіріякі.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Як йдеться у повідомленні, рішення ухвалила колегія суддів у складі Олексія Кравчука, Інни Білоус та Євгена Крука.

За даними ЦПК, конфіскували такі активи:

100% корпоративних акцій ПрАТ “Пентопак", який є одним з лідерів з виробництва упаковки для м'ясних та ковбасних виробів.

100% корпоративних прав дочірнього підприємства “Атлантіс-Пак Україна”.

"В даному випадку не обійшлось без зусиль ЦПК та Автомайдану, адже ми готували відповідні звернення щодо Саввіді. Ми вказували, що дружина Саввіді є номінальною власницею низки фірм в Україні, хоча бізнесом фактично володіє її чоловік", – зазначили у Центрі.

Згодом Мін’юст підготував позов.

"Якщо рішення встоїть у апеляції, то далі м’яч буде на полі Фонду держмайна, так як конфісковане підприємство працює, сплачує податки і має колектив із 200 людей. Будемо стежити за діями Фонду щодо цього активу", – зауважив ЦПК.

Хто такий Іван Саввіді