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Директора "Львівського арсеналу" ВАКС відправив під домашній арешт

Після відкриття кримінального провадження Збітнєв пішов на співпрацю зі слідством.

Директора "Львівського арсеналу" ВАКС відправив під домашній арешт
Судове засідання у справі розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів
Фото: Центр протидії корупції

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід директору "Львівського арсеналу" Юрію Збітнєву, повідомляє "Центр протидії корупції".

Збітнєв перебуватиме під домашнім арештом із забороною покидати визначене в ухвалі житло з 12 години дня до 8 години ранку.

Також підозрюваний має дотримуватися ряду обов'язків. Наприклад, здати закордонні паспорти, утриматися від спілкування з визначеними слідством особами, а також носити електронний браслет.

Прокуратура натомість просила тримання під вартою із можливістю внести заставу у понад 268 млн грн. 

Слідство встановило, що Юрій Збітнєв у ймовірній схемі відповідав за укладення контракту із словацьким посередником, компанією Sevotech, надсилання комерційної пропозиції до Міноборони і підписання контракту з міністерством на 100 тисяч мін та додаткової угоди до неї. Також підозрюваний мав надсилати листи, необхідні для укладення контрактів і здійснювати передоплату, а в подальшому - перерахувати 35% із сплаченої передоплати на рахунки компанії Sevotech.

Подробиці справи щодо розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ

  • Як зазначили в ЦПК, у листопаді 2022 року Міноборони перерахувало 1,34 млрд грн передоплати на рахунок "Львівського арсеналу", що становило 97% від вартості всього контракту. Львівський арсенал за цим контрактом мав отримати 3%.
  • "Львівський арсенал" перерахував кошти із рахунку у державному "Укргазбанку" на свій же рахунок у приватному банку "Аккорд". Зробили це нібито через те, що тут були кращі відсотки на залишок (так званий "нічний кредит").
  • Опісля 3,6 млн доларів та 9,1 млн євро перевели компанії Sevotech. Більша частина з них потім потрапила на рахунки хорватської компанії «WDG promet», яку зареєстрували лише 29 липня 2022 року. Зараз ці гроші зникли і жодної міни поставлено не було.
  • Після відкриття кримінального провадження щодо закупівлі мін, Збітнєв пішов на співпрацю зі слідством. За його словами, у нього був сумнів щодо наявності мін на хорватському заводі на всю суму, тому він перерахував на Sevotech лише 35%.
  • При цьому від нього вимагали 100% передоплати як словацький контрагент, так і люди в України. Під час однієї із записаних розмов звучала фраза про те, що посадовець Міноборони Олександр Лієв нібито вимагав "либо платить на Sevotech все туда, либо возвращать обратно".
  • Коли стало зрозуміло, що постачання мін із Хорватії не буде, Збітнєв знайшов іншого постачальника з Північної Македонії. Однак суд арештував понад 818 млн грн залишку на рахунках компанії. При цьому до арешту підозрюваний міг протягом кількох місяців в будь-який момент перерахувати кошти з рахунків, але не робив цього.
  • За словами Збітнєва, інші спецекспортери готові були зробити постачання мін на залишок, але тодішній в.о. директора департаменту Міноборони Тоомас Нахкур нібито сказав: "або Sevotech, або ніхто".
  • Зі сторони "Львівського арсеналу" супроводжував угоду по мінах і проводив більшість контактів з чиновниками Міноборони заступник Збітнєва. 
  • За словами прокурора, Сахненко не судимий, але його неодноразово притягували до кримінальної відповідальності. Розгляд клопотання по запобіжному заходу щодо Сахненка вже двічі переносили, оскільки він після підозри ліг до лікарні.
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