Директора "Львівського арсеналу" ВАКС відправив під домашній арешт

Після відкриття кримінального провадження Збітнєв пішов на співпрацю зі слідством.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід директору "Львівського арсеналу" Юрію Збітнєву, повідомляє "Центр протидії корупції".

Збітнєв перебуватиме під домашнім арештом із забороною покидати визначене в ухвалі житло з 12 години дня до 8 години ранку.

Також підозрюваний має дотримуватися ряду обов'язків. Наприклад, здати закордонні паспорти, утриматися від спілкування з визначеними слідством особами, а також носити електронний браслет.

Прокуратура натомість просила тримання під вартою із можливістю внести заставу у понад 268 млн грн.

Слідство встановило, що Юрій Збітнєв у ймовірній схемі відповідав за укладення контракту із словацьким посередником, компанією Sevotech, надсилання комерційної пропозиції до Міноборони і підписання контракту з міністерством на 100 тисяч мін та додаткової угоди до неї. Також підозрюваний мав надсилати листи, необхідні для укладення контрактів і здійснювати передоплату, а в подальшому - перерахувати 35% із сплаченої передоплати на рахунки компанії Sevotech.

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