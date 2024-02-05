Директора "Львівського арсеналу" ВАКС відправив під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід директору "Львівського арсеналу" Юрію Збітнєву, повідомляє "Центр протидії корупції".
Збітнєв перебуватиме під домашнім арештом із забороною покидати визначене в ухвалі житло з 12 години дня до 8 години ранку.
Також підозрюваний має дотримуватися ряду обов'язків. Наприклад, здати закордонні паспорти, утриматися від спілкування з визначеними слідством особами, а також носити електронний браслет.
Прокуратура натомість просила тримання під вартою із можливістю внести заставу у понад 268 млн грн.
Слідство встановило, що Юрій Збітнєв у ймовірній схемі відповідав за укладення контракту із словацьким посередником, компанією Sevotech, надсилання комерційної пропозиції до Міноборони і підписання контракту з міністерством на 100 тисяч мін та додаткової угоди до неї. Також підозрюваний мав надсилати листи, необхідні для укладення контрактів і здійснювати передоплату, а в подальшому - перерахувати 35% із сплаченої передоплати на рахунки компанії Sevotech.
Подробиці справи щодо розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ
- Як зазначили в ЦПК, у листопаді 2022 року Міноборони перерахувало 1,34 млрд грн передоплати на рахунок "Львівського арсеналу", що становило 97% від вартості всього контракту. Львівський арсенал за цим контрактом мав отримати 3%.
- "Львівський арсенал" перерахував кошти із рахунку у державному "Укргазбанку" на свій же рахунок у приватному банку "Аккорд". Зробили це нібито через те, що тут були кращі відсотки на залишок (так званий "нічний кредит").
- Опісля 3,6 млн доларів та 9,1 млн євро перевели компанії Sevotech. Більша частина з них потім потрапила на рахунки хорватської компанії «WDG promet», яку зареєстрували лише 29 липня 2022 року. Зараз ці гроші зникли і жодної міни поставлено не було.
- Після відкриття кримінального провадження щодо закупівлі мін, Збітнєв пішов на співпрацю зі слідством. За його словами, у нього був сумнів щодо наявності мін на хорватському заводі на всю суму, тому він перерахував на Sevotech лише 35%.
- При цьому від нього вимагали 100% передоплати як словацький контрагент, так і люди в України. Під час однієї із записаних розмов звучала фраза про те, що посадовець Міноборони Олександр Лієв нібито вимагав "либо платить на Sevotech все туда, либо возвращать обратно".
- Коли стало зрозуміло, що постачання мін із Хорватії не буде, Збітнєв знайшов іншого постачальника з Північної Македонії. Однак суд арештував понад 818 млн грн залишку на рахунках компанії. При цьому до арешту підозрюваний міг протягом кількох місяців в будь-який момент перерахувати кошти з рахунків, але не робив цього.
- За словами Збітнєва, інші спецекспортери готові були зробити постачання мін на залишок, але тодішній в.о. директора департаменту Міноборони Тоомас Нахкур нібито сказав: "або Sevotech, або ніхто".
- Зі сторони "Львівського арсеналу" супроводжував угоду по мінах і проводив більшість контактів з чиновниками Міноборони заступник Збітнєва.
- За словами прокурора, Сахненко не судимий, але його неодноразово притягували до кримінальної відповідальності. Розгляд клопотання по запобіжному заходу щодо Сахненка вже двічі переносили, оскільки він після підозри ліг до лікарні.