Керівник пресслужби ОСУВ "Хортиця" розповів, які воєнні телеграм-канали варто читати

Євлаш зазначив, що переглядає і російські, щоб розуміти, які "наративи хочуть засунути в наш інформаційний простір".

В Україні є багато телеграм-каналів, присвячених війні з РФ, що містять корисну інформацію. Але усю таку інформацію необхідно перевіряти.

Про це в етері спільної програми Центру протидії дезінформації та "Укрінформ" "Станція Краматорськ" заявив керівник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш.

Зокрема, на запитання ведучого, військового фотографа Влада Ліберова, як він ставиться до воєнних телеграм-каналів типу "Бахмутський Демон", "Говорять снайпер" та інших, Євлаш відповів, що читає багато каналів, зокрема, і ворожі.

"В мене є певна інформаційна бульбашка, в якій я беру інформацію. Там багато різних телеграм-каналів. Є багато російських ІПСОшних каналів, які я дивлюся, щоб розуміти, які вони наративи хочуть засунути в наш інформаційний простір", - зазначив Ілля Євлаш.

Також офіцер додав, що дивиться і українські канали, зокрема "Бахмутський Демон".

"Там бувають цікаві інсайди, але, звичайно, всю цю інформацію треба перевіряти", - наголосив Євлаш.