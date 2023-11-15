Данілов озвучив небезпеки і вимоги до телеграм-каналів

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав небезпеки телеграм-каналів, а також озвучив вимоги до їхньої роботи.

Як ідеться в дописі Данілова на його фейсбук-сторінці, головна небезпека - це анонімність.

"Відповідальні за поширення інформації, яка охоплює і впливає на мільйонну аудиторію, мають бути відомі. Які наслідки поширення «неназваними авторами», наприклад, фотографій результатів роботи ПВО, пересування Сил оборони, дислокацій військових підрозділів – ми всі бачили і знаємо", - зауважив Секретар РНБО.

Відповідно, головною вимогою є деанонімізація діяльності телеграм-каналів.

Друга небезпека - фейки та дезінформація.

"Ми маємо пам’ятати, що російський режим перший почав використовувати і створювати Telegram-мережі для маніпулювання суспільною думкою, поширення дезінформації і діяльності в режимі фейк-ньюз. І на шляху опанування технологій Telegram-впливу кремль досяг неабияких умінь. На 2019 рік припадає пік активності російських спецслужб з інфільтрації в український інформаційний простір політичних Telegram-каналів, технологій, які у різних варіаціях були апробовані у 2014-15 роках на окупованих територіях", - зазначив Секретар Ради нацбезпеки та оборони.

За словами Данілова, нині є популярна мережа телеграм-каналів, які адмініструються 85-м головним центром спеціальної служби російського генштабу, так званий підрозділ психологічних операцій. "Саме через ці канали нам розповідають про «зрив мобілізації», «провал контрнаступу», «зраду союзників», «втому Заходу» і як висновок – «необхідні поступки і перемовини». Готуючись до нападу 24 лютого 2022 року, російські спецслужби створили розгалужену мережу Telegram «троянських коней», які ретельно маскуються під українські канали, мають гучні патріотичні назви, продукуючи отруйний інформаційний контент", - додав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що процес "створення, розкрутки і запуску контрольованих росіянами Telegram-проєктів йде постійно – вони адаптуються, враховують помилки, удосконалюються і витонченіше маскуються".

Данілов наголосив, що "зброю ворога можна і потрібно використовувати проти нього, протиставляючи замаскованому російському інформаційному сміттю якісний український продукт, який має авторів і відкриту редакційну політику, а не анонімних адміністраторів з московської підворітні".

Секретар РНБО назвав як "гарний приклад" канали "Лачен пише" і начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, додавши, що є потреба створенні більшої кількості надійних і перевірених схожих ресурсів.

Данілов підкреслив, що профілактикою загрози з боку телеграму є медіаграмотність і постійна робота з виявлення і викриття фактів дезінформації та маніпуляцій.

Нагадаємо, торік з'явилася спільна заява спеціальних органів влади та служб з приводу захисту інформаційного простору України від російських ворожих телеграм-каналів.

Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив перелік телеграм-каналів, які публікують дезінформацію про українські війська. Кіберполіція розробила чат-бот для блокування груп і каналів дезінформації, а СБУ опублікувала список ресурсів, які координує російський генштаб.