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Коломойському частково змінили запобіжний захід

Олігарх залишиться під вартою до 2 грудня, а не до 2 січня.

Коломойському частково змінили запобіжний захід
Ігор Коломойський
Фото: EPA/UPG

Апеляційний суд Києва частково змінив запобіжний захід бізнесменові Ігорю Коломойському, повідомляє "Суспільне".

Коломойського залишили під вартою до 2 грудня, а не до 2 січня 2024 року. Він може внести заставу в розмірі 3 млрд 712 млн грн.

Прокурор просив залишити запобіжний захід без змін і зазначив, що підозрюваний "може вживати заходів для знищення доказів, погіршення стану здоров‘я".

Олігарх виступив у суді і заявив, що підозра вигадана і попросив скасувати запобіжний захід. Також Коломойський додав, що в його справі є "зацікавлені люди", і якби не вони, справу не відкрили б.

Адвокати підозрюваного просили змінити запобіжний захід на домашній арешт, нагадавши про погіршення стану здоров'я.

Суд за зачиненими дверима заслухав лікаря. Тоді й ухвалив відповідне рішення ухвалили, щоб не розголошувати про стан здоров‘я Коломойського.

У залі суду перебували поручителі олігарха, серед яких - представники 1+1, головний рабин Дніпра та Дніпропетровської області Шмуель Камінецький, а також військові.

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Нагадаємо, Коломойський має три підозри. Першу підозру йому оголосили 2 вересня, і вона стосувалася легалізації майна та шахрайства. За даними слідства, протягом 2013-2020 років олігарх легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

7 вересня Коломойському та ще пʼятьом працівникам ПриватБанку оголосило підозру Національне антикорупційне бюро. Усіх звинувачують у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку. 

Третя підозра з'явилася 15 вересня знову від СБУ. За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

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