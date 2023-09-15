Коломойський отримав нову підозру – у незаконному заволодінні 5,8 млрд гривень

Це вже третя підозра для бізнесмена.

Бізнесмену Ігорю Коломойському оголосили нову підозру. Нові факти протиправної діяльності викрили Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За матеріалами СБУ йому повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення)

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах)

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Для заволодіння коштами фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

"Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував. За версією слідства, така «схема» загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США", – зазначили в СБУ.

Фото: СБУ

Потім ці фейкові "внески" були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Наразі досудове розслідування триває.

Ігор Коломойський зараз за рішенням суду перебуває в СІЗО. Розгляд апеляції відбудеться 25 вересня, оскільки 6 вересня його скасували.

Першу підозру Коломойському оголосили 2 вересня. Вона стосувалася легалізації майна та шахрайства. За даними слідства, протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Того ж дня Коломойського доставили в Шевченківський суд Києва, де обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю застави в 509 млн гривень. Засідання проходило в закритому режимі, однак журналісти зʼясували, що Коломойського в суді називали громадянином України – попри те, що рік тому його нібито позбавили громадянства.

Захист сказав, що заставу за Коломойського вносити нібито не збираються, а будуть подавати апеляцію.

7 вересня Коломойському та ще пʼятьом працівника ПриватБанку оголосило підозру Національне антикорупційне бюро. Усіх звинувачують у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку. За інформацією прокуратури, протягом січня-березня 2015 року один з власників ПриватБанку для подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами фінустанови. Схема полягала в штучному створенні зобовʼязання банку виплатити підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн за нібито зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю.