Сьогодні вранці 2 вересня український бізнесмен Ігор Коломойський отримав підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

Про це LB.ua повідомили джерела в правоохоронних органах.

Олігарх отримав підозри за статтями 190 (Шахрайство) та 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Пізніше СБУ повідомила, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що націоналізована "Укрнафта" хоче отримати в управління арештовані активи Коломойського. Зокрема, компанія хоче отримати в управління "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".

Зазначимо, 7 листопада 2022 року українська влада оголосила про націоналізацію низки підприємств, які забезпечуватимуть нагальні потреби ЗСУ і інші аспекти сектору оборони. До переліку увійшла і компанія “Укрнафта”, співвласником якої є олігарх Ігор Коломойський. Сам олігарх відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”.

9 листопада ПАТ "Укрнафта" заявила про блокування свого центрального офісу озброєними людьми, а на Кременчуцькому НПЗ, емітентом якого є “Укрнафта”, СБУ провела обшуки.

Зазначимо також, що у вересні 2022 року детективи НАБУ провели обшуки у Коломойського у справі заволодіння майном і коштами "Укрнафти" на майже 13 млрд грн у цінах 2015 року. Крім того, у публічній площині з'явилася інформація про позбавлення бізнесмена українського громадянства. Офіційно це наразі не підтверджено.