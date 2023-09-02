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Коломойський отримав підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, - джерела

Підозру олігарху вручили сьогодні вранці.

Коломойський отримав підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, - джерела
Фото: джерела LB.ua в правоохоронних органах

Сьогодні вранці 2 вересня український бізнесмен Ігор Коломойський отримав підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. 

Про це LB.ua повідомили джерела в правоохоронних органах.

Олігарх отримав підозри за статтями 190 (Шахрайство) та 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). 

Пізніше СБУ повідомила, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що націоналізована "Укрнафта" хоче отримати в управління арештовані активи Коломойського. Зокрема, компанія хоче отримати в управління "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".

Зазначимо, 7 листопада 2022 року українська влада оголосила про націоналізацію низки підприємств, які забезпечуватимуть нагальні потреби ЗСУ і інші аспекти сектору оборони. До переліку увійшла і компанія “Укрнафта”, співвласником якої є олігарх Ігор Коломойський. Сам олігарх відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”. 

9 листопада ПАТ "Укрнафта" заявила про блокування свого центрального офісу озброєними людьми, а на Кременчуцькому НПЗ, емітентом якого є “Укрнафта”, СБУ провела обшуки. 

Зазначимо також, що у вересні 2022 року детективи НАБУ провели обшуки у Коломойського у справі заволодіння майном і коштами "Укрнафти" на майже 13 млрд грн у цінах 2015 року. Крім того, у публічній площині з'явилася інформація про позбавлення бізнесмена українського громадянства. Офіційно це наразі не підтверджено.

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