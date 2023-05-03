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Націоналізована "Укрнафта" хоче отримати в управління арештовані активи Коломойського, - ЗМІ

Зокрема, компанія хоче отримати в управління "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".

Націоналізована "Укрнафта" хоче отримати в управління арештовані активи Коломойського, - ЗМІ
Ілюстративне фото
Фото: Надано LB джерелами у правоохоронних органах

Компанія "Укрнафта", яка була націоналізована у листопаді 2022 року і співвласником якої був бізнесмен Ігор Коломойський, хоче отримати в управління корпоративні права компаній, які частково раніше належали Коломойському та його партнерам, а на початку квітня за рішенням суду були передані Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на лист "Укрнафти" на адресу Міністерства економіки.

Зокрема, компанія хоче отримати в управління "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".

Аргументуючи своє бажання, у компанії зазначають, що "Укрнафта" має технічні та практичні можливості щодо збільшення видобутку газу, нафти на Сахалінському родовищі, і, як наслідок, може збільшити виробництво нафтопродуктів.

Компанії, крім Коломойського, пов'язані з бізнесменами Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинником.

Зазначається, що 7 квітня 2023 року суд наклав арешт на корпоративні права "Укрнафтобуріння". Пізніше корпоративні права було передано до управління АРМА.

Нагадаємо, 7 листопада 2022 року українська влада оголосила про націоналізацію низки підприємств, які забезпечуватимуть нагальні потреби ЗСУ і інші аспекти сектору оборони. До переліку увійшла і компанія “Укрнафта”, співвласником якої є олігарх Ігор Коломойський. Сам олігарх відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”

9 листопада ПАТ "Укрнафта" заявила про блокування свого центрального офісу озброєними людьми, а на Кременчуцькому НПЗ, емітентом якого є “Укрнафта”, СБУ провела обшуки. 

Детальніше про націоналізацію підприємств читайте у матеріалі “Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану”.

Зазначимо також, що у вересні 2022 року детективи НАБУ провели обшуки у Коломойського у справі заволодіння майном і коштами "Укрнафти" на майже 13 млрд грн у цінах 2015 року. Крім того, у публічній площині з'явилася інформація про позбавлення бізнесмена українського громадянства. Офіційно це наразі не підтверджено.

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