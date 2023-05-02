Рада не набрала голосів за націоналізацію Альфа-Банку російського олігарха Фрідмана

У Верховній Раді не вистачило голосів за ухвалення в цілому законопроєкту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану № 9107-1.

Ухвалення цього документу дозволило би націоналізувати банки підсанкційних власників, зокрема Альфа-Банку, власником якого є російський олігарх Михайло Фрідман. За законопроєкт проголосували 212 депутатів при 226 мінімально необхідних, тепер законопроєкт відправили на повторне друге читання, повідомив народний депутат Павло Фролов.

Зі "Слуги народу" проголосували 162 депутати, з "Євросолідарності" – один, з "Батьківщини" – 10, з "Голосу" – 12, з "Відновлення України" (колишня ОПЗЖ) – сім, з "За майбутнє" – пʼять, "Довіри" – 11. Жодного голосу не дала гілка колишньої ОПЗЖ "Платформа за життя та мир".

Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" зʼясували, що російський бізнес олігарха РФ Михайла Фрідмана співпрацює з військовими і силовиками Росії, які воюють проти України, забезпечує окупанті військовою формою, харчуванням, а також організовує акції на підтримку загарбників.

Українські активи Фрідмана в Альфа-Банку на 12 млрд гривень заарештовані, як і його активи "Моршинської".

Законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану було подано 30 березня 2023 року, а 11 квітня його ухвалили в першому читанні.

У пояснювальній записці до документу, серед іншого, зазначали, що уразі прийняття законопроєкту Національний банк України матиме ефективний механізм впливу на підсанкційних осіб, що є власниками істотної участі у банку та які, з огляду на застосування до них санкцій, не відповідатимуть вимогам НБУ, зокрема щодо ділової репутації. Застосовані санкції ставлять під сумнів платоспроможність підсанкційних осіб і можливість виконання ними грошових зобов’язань, що в подальшому може призвести до невідповідності майнового стану вимогам закону щодо підтримки належного рівня капіталу банку. Тож Національний банк України матиме можливість відмовляти в допуску підсанкційних осіб до володіння істотною участю в банках України.