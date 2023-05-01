Повернення доплат українським військовим може призвести до зростання дефіциту бюджету у 2023 році, - постпред МВФ

Законопроєкт про повернення доплат українським військовим може призвести до зростання дефіциту бюджету у 2023 році.

Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграм Степанян в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами Степаняна, додаткові видатки еквівалентні більш ніж $4 мільярдам. "Однак у законопроекті не визначаються джерела фінансування цих видатків, а отже це може призвести до зростання бюджетного дефіциту у 2023 році. Пошук ресурсів такого масштабу, ймовірно, передбачатиме різкі короткострокові податкові заходи або істотні запозичення на внутрішньому фінансовому ринку, однак, такі заходи практично неможливі без дуже негативного впливу на економіку та фінансовий ринок", - сказав постпред МВФ.

Він додав, що позики для фінансування цих видатків можуть поставити під ще більшу загрозу "стійкість боргу України, який вже перебуває під тиском".

"Це підкреслює важливість цілісної податкової політики, яка дозволяє мобілізувати внутрішні доходи та захистити податкову базу від ерозії", - сказав Степанян.

Нагадаємо, минулого місяця Верховна Рада України проголосувала за повернення 30 000 надбавки до зарплати для військових. Згодом у парламент внесли проєкт постанови, що блокує підписання відповідного закону.