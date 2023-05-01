Заборона Польщею імпорту зерна з України може бути повʼязана з передвиборчою політикою, – Bloomberg

За словами знайомого із питанням джерела, заборона Польщі мала на меті гарантувати, що солідарність з Києвом не відштовхне виборців.

Зерно – вирішально важливий економічний складник для України – опинився під загрозою через політику країн Східної Європи, які заборонили імпорт українського зерна. Спершу на це пішла Варшава – вірна союзниця України, пише Bloomberg.

Польський уряд пішов на цей крок, або заспокоїти вуличні протести польских фермерів. Вони виступили проти надлишку зерна, що утворився через український імпорт спровокував обвал цін у Польщі. Обмеження швидко підтримали в Угорщині, Словаччині та Болгарії.

За словами знайомого із питанням посадовця, заборона Польщі мала на меті гарантувати, що солідарність з Києвом не відштовхне виборців. Це рідкісний приклад визнання правлячою партією "Право і справедливість" ризику втратити електорат.

Європейський Союз, який засудив заборону за потенційне порушення торговельної політики блоку, після цього уклав угоду зі східними членами: транзит зерна із України до західних держав ЄС дозволено, а імпорт до її сусідок – ні. Заборона передбачена до червня з можливістю продовження до кінця року і поширюється не лише на пшеницю, а й кукурудзу, ріпак, соняшник і соняшникову олію.

"Але ембарго ставить Україну, яка вже бореться за хитку угоду з Росією щодо дозволу на поставки з портів Чорного моря, в безвихідь – цього сезону близько 7% її експорту кукурудзи та пшениці пішло до Польщі", – зазначили журналісти.

Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський говорив, що у рішенні Польщі припинити ввезення зерна з України в односторонньому порядку є політичний підтекст. Він підтвердив, що рішення про заборону ввезення зерна Варшава ухвалила без попередження української сторони. До цього сторони розглядали лише скорочення експорту.