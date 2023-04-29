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“Нафтогаз” залишив ціну на газ для населення незмінною ще на рік

Цін на газ для населення до 1 травня 2024 року залишиться на рівні 7,96 грн/куб. м.

“Нафтогаз” залишив ціну на газ для населення незмінною ще на рік
Фото: ЕРА/UPG

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” продовжила дію тарифного плану “Фіксований” ще на рік, його ціна й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

“Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні”, – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Зазначається, що “Нафтогаз” безперебійно та стабільно забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану “Фіксований”. Період дії тарифу складає: з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно.

Нагадаємо, минулого тижня очільник “Нафтогазу” розповів, як із Росії планують стягнути $5 млрд за захоплення активів у Криму. До роботи залучили провідну американську юридичну компанію.

Також минулого тижня “Укртрансгаз” почав закачувати газ у підземні сховища для наступного опалювального сезону. Упродовж опалювального сезону 2022/2023, навіть попри повномасштабне вторгнення Росії, ПСГ працювали безперебійно.

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