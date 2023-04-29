Нідерланди відправили в Україну групу для розслідування воєнних злочинів

До її складу входять 60 людей, серед яких - дев'ять чеських експертів.

В Україну вирушила група судово-медичної експертизи та розслідування з Нідерландів для розслідування воєнних злочинів. До складу групи входять 60 людей, серед яких - дев'ять чеських експертів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

До групи входять експерти військової поліції Нідерландів та інших підрозділів Міністерства оборони. До завдань команди входить розслідування і збір доказів. Це робиться під егідою Міжнародного кримінального суду (МКС).

Це вже втретє, коли група фахівців вирушає в Україну. Уперше це сталося в травні минулого року. Вона повернулася після кількох тижнів розслідувань.

Вдруге -наприкінці минулого року. У ці періоди було отримано докази. Вони були передані в МКС. Там буде вирішено, чи буде проводитися судове переслідування.

Нагадаємо, що Північна Македонія стала 36-ю країною, яка приєдналася до групи країн, які виступають за створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Напередодні до коаліції приєдналася Молдова. 28 квітня на необхідності створення спецтрибуналу наголосили міністри закордонних справ держав Північної Європи та Балтії на зустрічі в Одесі.

Тим часом Захід розглядає варіант гібридного трибуналу над винними у злочині агресії проти України. Проти такої ідеї виступає прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, яка вважає, що це дозволить Путіну уникнути відповідальності.