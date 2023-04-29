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Під Мар’їнкою почастішали випадки колективної відмови окупантів від участі у бойових діях, - Генштаб

Зокрема, на бойових дух окупантів негативно впливають великі втрати в живій силі.

Під Мар’їнкою почастішали випадки колективної відмови окупантів від участі у бойових діях, - Генштаб
Фото: vgolos.ua

Під Мар’їнкою почастішали випадки колективної відмови окупантів від участі у бойових діях. 

Про це повідомляє Генштаю ЗСУ. 

“В районі Мар’їнки в підрозділах російських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях”, - йдеться в повідомленні. 

Встановлено, що основними чинниками, які на це впливають, є великі втрати в живій силі, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту та примус військовослужбовців ЗС РФ до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії.

Нагадаємо, також Генштаб повідомив, що найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, українські воїни мужньо тримають оборону. Сили оборони за добу відбили 40 атак ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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