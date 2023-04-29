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Жодна міжнародна організація не може повернути Україні дітей, яких депортувала Росія, - Зеленський

Президент сподівається на політичний тиск.

Жодна міжнародна організація не може повернути Україні дітей, яких депортувала Росія, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на сьогодні жодна міжнародна організація не може повернути Україні дітей, яких незаконно депортувала Росія. 

Про це він заявив в інтерв’ю журналістам фінських, шведських, данських і норвезьких медіа.

"Жодна міжнародна організація не може нам повернути дітей. Ніхто не може знайти інструмент. Війна показала, що таке союз НАТО, показала як це працює, показала слабкі місця... Ця перевірка інша, гуманітарна, з дітьми. Тому тільки політичний тиск. Кого? Сильних. Я дуже хочу повернути дітей", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, що 27 квітня на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи було ухвалено резолюцію, якою визнається, що депортація Росією українських дітей містить ознаки геноциду.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Як ідеться в повідомленні, Путін, імовірно несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації дітей та незаконного переміщення їх з окупованих територій України на територію Російської Федерації.

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