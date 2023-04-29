В Умані завершили рятувальну операцію: 23 загиблих, з них - 6 дітей

В Умані завершилася пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару.

Про це інформує МВС.

Внаслідок російського удару по багатоповерхівці загинуло 23 людини: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років).

Ще 2 жінки вважаються безвісти зниклими. Також внаслідок ракетного удару поранено 9 людей. Медики у супроводі поліції забезпечили оперативну госпіталізацію постраждалих.

Нагадаємо, зранку 28 квітня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках Умані, Дніпра та міста Українка на Київщині.

За інформацією ДСНС, в Умані станом на 6.00 29 квітня було відомо по 23 загиблих. Отримали травми 18 людей, ще 17 було врятовано.