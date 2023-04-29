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В Умані завершили рятувальну операцію: 23 загиблих, з них - 6 дітей

Безвісти зниклими вважають двох жінок.

В Умані завершили рятувальну операцію: 23 загиблих, з них - 6 дітей
Наслідки ракетного обстрілу Умані 28 квітня 2023 року
Фото: ДСНС України

В Умані завершилася пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару.

Про це інформує МВС.

Внаслідок російського удару по багатоповерхівці загинуло 23 людини: 22 дістали з-під завалів, ще одна  людина померла в лікарні.  Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років).

Ще 2 жінки вважаються безвісти зниклими. Також внаслідок ракетного удару поранено 9 людей. Медики у супроводі поліції забезпечили оперативну госпіталізацію постраждалих. 

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Нагадаємо, зранку 28 квітня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках Умані, Дніпра та міста Українка на Київщині.

За інформацією ДСНС, в Умані станом на 6.00 29 квітня було відомо по 23 загиблих. Отримали травми 18 людей, ще 17 було врятовано.

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