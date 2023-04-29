Зайва інформація про контрнаступ не допомагає війську, - Зеленський

Інформація щодо контрнаступу ЗСУ, яку публікують деякі засоби масової інформації, не допомагає українським військовим.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для представників фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ.

Він зауважив, що контрнаступ залежить не тільки від бойових машин, оскільки це лише одна зі складових наступальної операції.

"Іноді існують інформаційні загрози. Я про це жодного разу не висловлювався, але іноді є інформація, яка виходить в тій чи іншій пресі й це, на жаль, не тільки російська преса. І я вважаю, що ця інформація, скажімо, не допомагає. Сказати чесно, чи вона нас зупинить? Ні", - заявив Зеленський.

Разом з тим він наголосив, що навіть якщо така інформація буде з'являтися щоденно, то це все одно не вплине на плани України.

"Нас все це не зупинить і ми все одно підемо вперед і точно переможемо. Але такі речі як час, або зайва інформація - не важливо наскільки фейкова чи правдива - все це впливає. І хочу підкреслити - це точно не допомагає", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков вважає, що очікування у суспільстві від контрнаступу України "дещо перегріті".

За даними ЗМІ, РФ, готуючись до українського контрнаступу, звела оборонні укріплення, що простягнулися на сотні кілометрів від західної Росії через східну Україну і далі до Криму.