Резніков про контрнаступ ЗСУ: "Це станеться несподівано"

У цьому є сенс військової операції – ніхто не повинен знати, що вона почалася.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що очікування у суспільстві від контрнаступу України "дещо перегріті".

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

На питання, хто більше "підігріває" ці очікування – українське суспільство, політикум чи Захід, Резніков відповів: "І ті, і ті".

"Це точно перегріто, усі хочуть чергової перемоги. Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. А коли ЗСУ показали успіхи, всі почали вірити у перемогу – після Зміїного, після Київщини, Чернігівщини та Сумщини, після Харківщини, Херсона. Хочуть наступної перемоги. Це нормально, це емоції – очікування на успіх", - пояснив міністр.

Резніков також зазначив, що не бачить у цьому особливої шкоди.

"Дивіться, я не можу це змінити. Моя мама – психіатр та психотерапевт, завжди мені говорила: "Якщо ти не можеш змінити обставини, постарайся змінити своє ставлення до них". Тому ми погоджуємо з Генштабом і Ганна Маляр потім каже: "Хлопці, не завищуйте власні очікування, щоб потім не було розчарування. Потім засмутитеся. Не все так просто, це війна. І мало того, ми вам точно не скажемо, коли, як і де", - пояснив голова Міноборони.

"Я дуже сподіваюся, що це (контрнаступ ЗСУ, – ред.) станеться несподівано і для вас теж. Тому що в цьому є сенс військової операції – ніхто не повинен знати, що вона почалася. Чим довше не знатиме ворог, тим більше ймовірності, що вона пройде успішно", – пояснив Резніков.

Він також зазначив, що про це українці дізнаються з новин.

"Зараз завдяки різним ресурсам, наприклад Deep State, які займаються OSINT, вже нічого не приховати. Плюс наші хлопці соціально та медійно активні. Залітаючи до чергового звільненого села, вони одразу роблять селфі, короткі стрими. І всі все розуміють", – розповів Резніков.

Нагадаємо, керівниця пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що контрнаступ ЗСУ вже відбувається в невеликому темпі. За її словами, українська армія працює над мінімізацією потужностей та можливостей ворога.

Водночас раніше вона зазначила, що умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, коли не буде безпечно для наших військових. Тому українцям треба "набратися терпіння".