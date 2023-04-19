Маляр: ЗСУ не оголошуватимуть про початок контрнаступу

Ці плани не треба обговорювати в публічному просторі.

Збройні сили України не оголошуватимуть про початок контрнаступу, це секретна інформація.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Важливо зрозуміти, не буде такого дня, коли Збройні сили скажуть: "завтра розпочинаємо контрнаступ". Це неможливо в умовах війни, тому що це секретна інформація. Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, зокрема й самі військові їх не обговорюють. Водночас і не потрібно зводити публічно контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій", - сказала Маляр.

За її словами, підготовка контрнаступу передбачає підготовку техніки, людей, резервів, а також формування кількох планів дій.

"Оскільки це не може бути лише один варіант дій, тому що ворог теж реагує на це. Потрібно розуміти, що такі рішення ухвалюють за дуже короткий термін, а не за місяць, за два чи за півроку. І план остаточно обирають у такий спосіб, щоб ворог не встиг на нього відреагувати", - сказала вона.

Нагадаємо, що основні зусилля ворог зосереджує зараз на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.