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Генштаб закликав не маніпулювати з виплатами ЗСУ: "Просимо припинити займатися популізмом"

Генштаб радить краще зосередитися на обороні України. 

Генштаб закликав не маніпулювати з виплатами ЗСУ: "Просимо припинити займатися популізмом"
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Генеральний штаб ЗСУ закликав не маніпулювати темою виплат додаткових 30 000 гривень військовим. На каналі Генштабу ЗСУ в Telegram нагадали, що додаткова винагорода зараз нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці. 

"100 тисяч гривень на місяць, як і раніше, збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї. 30 тисяч виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання", – зазначили в повідомленні. 

Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. Водночас із 1 лютого 2023 року усім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20 100 гривень. Генштаб переконаний, що у Збройних Силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям.

"Просимо припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави", – закликали в Генеральному штабі ЗСУ. 

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення для військових встановили додаткові до зарплати виплати 30 000 гривень і 100 000 гривень. 30 тисяч отримували всі військові включно зі строковиками, а 100 тисяч – ті, хто безпосередньо в зоні бойових дій. 

У березні українські військовослужбовці почали отримувати гроші вже за новою системою: гарантовані виплати 30 000 усім прибрали, натомість залишили для певних районів і виконання бойових розпоряджень, а 100 000 – для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях чи працює на окупованій території або на території Росії. Водночас мінімальну щомісячну зарплату підвищили з 13 000 грн до 20 100. Докладно про це читайте в матеріалі LB.ua "Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно". 

У квітні Верховна Рада проголосувала за повернення 30 000 гривень всім військовим, але депутати не прописали, звідки в бюджеті взяти гроші на покриття всіх необхідних для цього витрат. Пропоноване урізання виплат чиновникам і менджменту державних підприємств було здатне покрити лише близько 2% від необхідного. Наступного дня після ухвалення в Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, що блокує підписання головою парламенту та президентом цього закону. 

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