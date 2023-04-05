Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо виплати нараховано неправильно

LB.ua розпитав у військовослужбовців, що їм нарахували за лютий, а також з’ясував, за яких обставин виникають проблеми з нарахуваннями і як це можна виправити.

У березні українські військовослужбовці почали отримувати гроші вже за новою системою : гарантовані виплати 30 000 усім прибрали, натомість залишили для певних районів і виконання бойових розпоряджень, а 100 000 – для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях чи працює на окупованій території або на території Росії. Водночас мінімальну щомісячну зарплату підвищили з 13 000 грн до 20 100.

Фото: EPA/UPG

Виплата бойових на передовій і в зоні бойових дій

2 березня Генштаб Збройних сил оновив методичку "оформлення безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях, виконання бойового (спеціального) завдання або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії".

У ній приклади оформлення бойових розпоряджень для різних родів військ і завдань: ведення бою на лінії зіткнення; виявлення повітряних цілей; повітряний бій; робота артилерії; бойові завдання на території противника; ураження повітряних (морських) цілей противника; вивід повітряних суден з-під удару противника; виконання завдань кораблями, катерами та суднами; робота медперсоналу; відбиття збройного нападу на об'єкти, що охороняються; виконання завдань у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи; виконання завдань у складі діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави; виконання завдань у складі резерву Головнокомандувача ЗСУ; оборона об'єктів критичної інфраструктури; логістичні завдання.

У кінці кожного документа окремо зазначено умови для призначення додаткової винагороди в 100 000, 50 000 чи 30 000 грн. Наприклад:

наявність бойового наказу (розпорядження);

безпосередня участь військовослужбовця у виконанні бойового завдання, визначеного бойовим наказом чи розпорядженням;

перебування військовослужбовця під час виконання завдання на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною чи підрозділом першого ешелону оборони або наступу до батальйону включно;

або

перебування військовослужбовця у районах ведення воєнних (бойових) дій, визначених відповідними наказами Головнокомандувача ЗСУ.

Тобто те, скільки боєць отримає додаткових виплат, залежить від командування і від того, як воно заповнить відомості про бойові розпорядження.

Фото: Aris Messinis

Що кажуть військові?

Бойова медикиня Тетяна весь лютий перебувала на чергуванні в районі ведення бойових дій. За місяць отримала 20 000 зарплати і 100 000 виплат. Каже, затримок і проблем з нарахуванням не було.

Рядовий Володимир більшу частину лютого провів у тилу – на Черкащині. Останні дні їх з побратимами відправили на завдання на Бахмутський напрямок. Виплати, каже, прийшли правильно – зарплата плюс частина від 100 000 за ті дні, котрі вони вже були на передовій.

Підрозділ Дмитра до середини лютого працював у Херсоні. Виплати їм почали зменшувати ще за січень, коли Генштаб змінив райони ведення бойових дій. Тому вже за січень замість 70 тис. (про те, як це рахують, ми писали тут) вони отримали грошове забезпечення і стандартну виплату в 30 тис., яку отримували всі військові, хто не в зоні бойових дій.

У середині лютого їхню групу перевели з підрозділу в Херсоні в тил. Тому вже за лютий, тобто в березні, він отримав оновлене грошове забезпечення в понад 20 000 і частину від 30 000 за ті дні, коли вони ще були в Херсоні, припускає військовий. "Це або був шматок від 30-ки пропорційно до днів, або якась компенсація за невідгуляні дні чи щось таке, бо всім переведеним прийшло різне", – зазначає він.

Батальйон Сергія нині в Києві на відновленні та доукомплектації. Йому з колегами перерахували за лютий 20 000 і надбавку залежно від посади та звання. "Тут питань взагалі жодних – казали, що премії не буде, її і немає", – додає він.

Водночас зауважує: перерахували виплати для поранених після завершення службових розслідувань.

Фото: EPA/UPG

"Серед хлопців не чув жодних нарікань чи якихось проблем, батальйон централізовано збирав документи і сам подавав списки. Виплати за поранення – це 100 000 на час лікування. І 100 000 на реабілітацію для тих, у кого ВЛК визнала поранення тяжким, якщо ні, то там звичайна зарплата", – пояснює військовослужбовець.

Якщо щось не так

Утім є військовослужбовці в зоні бойових дій, які замість 100 тис. отримують 30. Артем – артилерист, його підрозділ працює в Харківській області. За грудень, каже, бойові прийшли, як приходили і раніше. Уже з січня суми змінилися – їм почали нараховувати по 30 тисяч. За словами Артема, його бойова позиція розташована в районі, який був у оновленому списку Генштабу. Ці райони збігаються і з лютневими.

"Конкретно моя проблема в тому, що я в зоні бойових дій, але бойових не отримую. Плюс у законі, схоже, не прописано, як артилерії повинні нараховувати, тому бригади, де досвідченіші люди працюють, знаходять, як правильно платити, а наше керівництво, підозрюю, не знає, як це робиться, а можливо, не хоче знати і розбиратися", – міркує військовослужбовець.

З цим питанням, каже, зверталися до командира. Спочатку їм відповіли, що розберуться, а коли нічого не змінилося – розвели руками.

"Раніше в нас одне бойове розпорядження було оформлене на пів року. Потім сказали, що треба писати на кожен виїзд (чергування). І вони ніби почали оформлювати їх, але я ще жодного БР не бачив в очі. І про це ніхто нічого не говорить", – розповідає Артем.

Про гарячу лінію Міноборони хлопці знають, але поки що зверталися з іншого питання – щодо виплат пораненим у підрозділі.

Фото: Lb.ua Українські військові на позиції поблизу Бахмута.

"У нас пів батареї контужені з різним рівнем тяжкості, їх посилали лікуватися, але не оформлювали це належним чином, через що хлопці не отримували виплати за час лікування. Запитували в командування, де розслідування – сказали, що це довгий процес. А вже майже рік минув", – обурюється Артем.

На гарячій лінії обіцяли перевірити все за 30 днів. Після прислати відповідь. Залишилося ще близько місяця.

"Хочеться, щоб уже була якась внутрішня перевірка і щоб їх поставили на місце, щоб вони нормально почали свою роботу виконувати", – каже військовослужбовець.

LB.ua запитав у Олега Рогаля, начальника відділу грошового забезпечення та заробітної плати Управління соціальної підтримки Міністерства оборони, що в подібних випадках робити військовим. Той зазначив, що необхідно розбиратися з кожним конкретним випадком. Утім чіткого порядку дій не вказав.

Підрозділ Дениса в липні 2022 року заступив на чергування в прикордонному районі. За перший місяць їм виплатили зарплату і бойові від 100 000, але далі без пояснень від керівництва бойові прибрали і нараховували зарплату і 30 тис. премії. Вони писали рапорт на військову частину, в якої були на забезпеченні, але отримали відмову в поверненні виплат. Так тривало 2,5 місяці, поки їх не перевели на схід.

Фото: Aris Messinis

Після ротації підрозділ Дениса знайшов адвоката і почав збирати всі необхідні документи, щоб подавати до суду.

"Це був колективний позов. Зібрали довідки від місцевої громади про те, що ми перебували в зоні бойових дій, виписки з бойового журналу, які доводять, що ми виконували бойове розпорядження. Там же є відомості про обстріли прикордонних територій. І подали рапорт від кожного на відділ бухгалтерії, щоб отримати довідку про те, скільки було виплат саме за цей період, коли нам не виплачували бойових", – пояснює Денис.

Усі документи зібрали за півтора тижня. Завірили копії в нотаріуса. Весь процес зайняв близько місяця, і вже нещодавно прийшли результати суду – він зобов\'язав військову частину виплатити підрозділу бойові. Денис не сумнівається, що частина ще подаватиме апеляцію на рішення. Тому поки що ділиться історією анонімно.

Щодо звернення на гарячу лінії Міноборони, каже, думали про це, втім могло затягнутися в часі.

"Гарячі лінії дійсно працюють. Але нам порадили, що це скоріше можна вирішити через суд. Та знаю, що звернення дійсно допомагає: приїжджає перевірка у військову частину, з'ясовує, що трапилось, і анонімність вони зберігають теж", – зазначає Денис.

З цього досвіду, каже, має декілька порад для військовослужбовців, які теж неналежно одержують бойові:

за можливості важливо звернутися до громади, щоб узяти виписку про перебування в зоні бойових дій;

звертати увагу на ведення журналу бойових дій, щоб це робили належно;

якщо підрозділ не хоче подавати колективний позов, це може зробити один військовослужбовець, достатньо отримати відповідь від військової частини на рапорт стосовно причин невиплати всієї суми. Фото: Lb.ua

"Я дуже раджу всі документи, які потрапляють вам до рук, фотографувати чи сканувати, навіть якщо ви знаєте, що вони з часом будуть неактуальними. Як тільки ви мобілізувалися, пишіть рапорт до військової частини, щоб вам видали довідку про проходження військової служби. Таку довідку подають у дитячий садок чи школу, але навіть якщо у вас немає дітей, хай вона буде. У майбутньому це може стати доказом, якщо у вас, не дай боже, трапиться якась халепа", – пояснює Денис.