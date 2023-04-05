Головне за день. Середа, 5 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, понад 40 відбитих атак противника, бої за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку, Зеленський у Польщі, Макрон в Китаї. Яким запам’ятається 406-й день повномасштабної війни.

Ситуація в Бахмуті є найскладнішою з усієї території держави. Саме там застосовується найбільше озброєння. У захисників періодично виникає дефіцит із артилерійськими боєприпасами.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з польським президентом Анджеєм Дудою.

"То є успіх у якихось блоках Бахмута, ми ідемо вперед, або його немає і ми знову відходимо на позиції. Але ми перебуваємо у Бахмуті, і ворог не контролює Бахмут. Це ситуація на сьогодні", – повідомив він.

Під час зустрічі у Варшаві президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали Лист про наміри співпраці з питань постачання оборонної техніки.

“Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР “Росомак”, самохідних мінометів “Рак”, систем ППО, зокрема дуже ефективних “Перунів”, МіГів та іншого озброєння, якого ми дуже потребуємо”, – заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що під час зустрічі з головою польського уряду обговорювалося створення спільних підприємств для виробництва озброєння та боєприпасів.

Також у межах цього візиту Зеленського було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерством економічного розвитку й технологій Республіки Польща про співпрацю у відбудові України.

Нагадаємо, Польща передала Україні вже чотири винищувачі МіГ. Ще чотири готуються до передачі і шість можуть надати в майбутньому.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – упродовж доби було відбито більш як 40 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Ворог завдав трьох ракетних та 21 авіаційного удару, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. Наші захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два склади боєприпасів, дві позиції засобів протиповітряної оборони та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 5 квітня – в нашій новині.

Українські військові показали наслідки своєї роботи з американськими снарядами Excalibur.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Для ефективного виснаження ворога велике значення має вплив артилерії та використання високоточних снарядів Excalibur", - сказав Володимир, який працює з артилерійськими розрахунками. За його словами, точність снарядів дозволяє максимально влучно вражати техніку та живу силу противника.

Крім того, військовий повідомив, що постійне вогневе ураження призвело до втрати противником величезної кількості техніки, зокрема, двох комплексів С-300, з яких росіяни обстрілювали Миколаїв.

Відео – в нашій новині.

Колишній директор державного підприємства "Антонов" отримав підозру через знищення літака Ан-225 "Мрія" в аеропорту Гостомель під час російського вторгнення.

"За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора колишньому генеральному директору ДП «Антонов» повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, екскерівник держпідприємства з 30 січня по 24 лютого 2022 року неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна. Унаслідок цього транспортний літак АН-225 "Мрія" своєчасно не було транспортовано з небезпечної зони – аеродрому АТП «"Антонов" у смт. Гостомель Київської області.

У Національній поліції також додали, що напередодні військового вторгнення росії в Україну був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту.

"Усе це вказує на те, що були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у м. Лейпциг (Німеччина). Утім колишній генеральний директор ДП «Антонов» не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих", - йдеться в повідомленні.

Також слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще шести літаків, у тому числі Ан-124 "Руслан", які тоді перебували на території аеропорту.

ДП "Антонов" з листопада 2020 року до квітня 2022 року очолював Сергій Бичков.

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Китаю з триденним державним візитом, під час якого він сподівається відмовити Сі Цзіньпіна від підтримки вторгнення Росії в Україну, а також домовитись розвивати європейські торгові зв’язки з Пекіном, пише The Guardian.

“Китай — єдина країна у світі, яка здатна мати миттєвий і радикальний вплив на конфлікт у тому чи іншому напрямку”, — сказав про війну в Україні представник офісу президента Франції.

Париж розглядає Китай як країну, яка може змінити хід війни: здатний схилити терези в позитивну сторону через потенційний діалог щодо умов припинення конфлікту або в негативну сторону, якщо Пекін посилить підтримку Росії та надасть зброю.

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