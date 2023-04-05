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До ранку 6 квітня у Києві через туман буде обмежена видимість

У Київській області також буде сильний туман.

До ранку 6 квітня у Києві через туман буде обмежена видимість
Фото: КМДА

До кінця доби 5 квітня, а також вночі та вранці 6 квітня у Києві утримається туман. Через це видимість в столиці буде 200-500 метрів.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію
  • уникати різких маневрів на дорозі.

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Київська ОВА також повідомила про встановлення І рівня небезпеки, жовтого, через туман. У області видимість також становитиме 200-500 метрів.

Нагадаємо, з 24 по 26 березня у Києві було зафіксовано шість рекордних показників температури повітря.

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