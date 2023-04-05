До ранку 6 квітня у Києві через туман буде обмежена видимість

До кінця доби 5 квітня, а також вночі та вранці 6 квітня у Києві утримається туман. Через це видимість в столиці буде 200-500 метрів.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію
- уникати різких маневрів на дорозі.
Київська ОВА також повідомила про встановлення І рівня небезпеки, жовтого, через туман. У області видимість також становитиме 200-500 метрів.
Нагадаємо, з 24 по 26 березня у Києві було зафіксовано шість рекордних показників температури повітря.