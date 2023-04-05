До ранку 6 квітня у Києві через туман буде обмежена видимість

У Київській області також буде сильний туман.

До кінця доби 5 квітня, а також вночі та вранці 6 квітня у Києві утримається туман. Через це видимість в столиці буде 200-500 метрів.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію

уникати різких маневрів на дорозі.

Київська ОВА також повідомила про встановлення І рівня небезпеки, жовтого, через туман. У області видимість також становитиме 200-500 метрів.

Нагадаємо, з 24 по 26 березня у Києві було зафіксовано шість рекордних показників температури повітря.