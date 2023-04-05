Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань викрила 15 компаній у Києві та області, які працювали в інтересах країни-агресора. Встановлено, що роботу цих підприємств контролює колишній заступник Секретаря РНБО Володимир Сівкович, який підозрюється у державній зраді та шпигунстві.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За даними слідства, саме Сівкович курує діяльність так званого "політичного офісу" у Москві, який було організовано за вказівкою ФСБ. Завданням цього "офісу" було проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, у тому числі координація роботи агентурних мереж у прифронтових районах нашої держави.
Для прикриття злочинних дій та їх фінансування Сівкович використовував підконтрольні йому компанії у Києві. Ці підприємства здійснюють свою діяльність у сферах торгівлі, фінансів і транспортних перевезень, а також надають ріелторські послуги.
Свій дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни-агресора та її поплічників.
Під час обшуків за адресами підприємств виявлено зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань опублікували перехоплення розмов колишнього очільника ГУ СБУ в АР Крим Олега Кулініча та його куратора – ексзаступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимира Сівковича.