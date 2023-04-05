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На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на зрадника Сівковича та ФСБ

Ці підприємства здійснюють свою діяльність у сферах торгівлі, фінансів і транспортних перевезень, а також надають ріелторські послуги.

На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на зрадника Сівковича та ФСБ

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань викрила 15 компаній у Києві та області, які працювали в інтересах країни-агресора. Встановлено, що роботу цих підприємств контролює колишній заступник Секретаря РНБО Володимир Сівкович, який підозрюється у державній зраді та шпигунстві.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, саме Сівкович курує діяльність так званого "політичного офісу" у Москві, який було організовано за вказівкою ФСБ. Завданням цього "офісу" було проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, у тому числі координація роботи агентурних мереж у прифронтових районах нашої держави.

Для прикриття злочинних дій та їх фінансування Сівкович використовував підконтрольні йому компанії у Києві. Ці підприємства здійснюють свою діяльність у сферах торгівлі, фінансів і транспортних перевезень, а також надають ріелторські послуги.

Фото: СБУ

Свій дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни-агресора та її поплічників.

Під час обшуків за адресами підприємств виявлено зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань опублікували перехоплення розмов колишнього очільника ГУ СБУ в АР Крим Олега Кулініча та його куратора – ексзаступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимира Сівковича.

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