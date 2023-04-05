Влада Донеччини пообіцяла, що усім постраждалим від нещодавнього розливу води буде надана компенсація.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Укріпили берегову лінію та продовжуємо підготовчу роботу зі створення загородження у водоскидному шлюзі для мінімізації наслідків розливу води в річці Бичок. Крім того, задля забезпечення скидання води провели низку технологічних заходів на суміжних греблях. Напір води у водоскидному шлюзі водосховища зменшився, річка Бичок повернулася у своє русло”, - написав Павло Кириленко.

Він зазначив, що рятувальники продовжують обстежувати затоплені ділянки, відкачувати воду з підвалів підтоплених будинків, фіксувати та документувати руйнування.

Очільник області пообіцяв, що всім постраждалим буде надана компенсація з місцевого бюджету та допомога у відновленні пошкодженого житла - вже є домовленість обласної адміністрації з міжнародними організаціями щодо надання необхідних будівельних матеріалів.

За його словами, на нараді за участі усіх залучених в процес ліквадації наслідків підтоплення обговорили подальші кроки з розчистки берегів річки Бичок та заходи, необхідні для того, щоб унеможливити повторення подібних ситуацій у майбутньому.

Фото: тг-канал Павло Кириленко

Фото: тг-канал Павло Кириленко

Фото: тг-канал Павло Кириленко

Фото: тг-канал Павло Кириленко

Фото: тг-канал Павло Кириленко

Фото: тг-канал Павло Кириленко

Раніше LB повідомляло, що рятувальники вивезли 17 людей із підтопленого села під Краматорськом. Попередня причина руйнування – застаріла конструкція водоскидного шлюзу.

До цього мер міста повідомив, що в Краматорську через збільшення рівня води прорвало частину дамби. Є затоплені приватні будинки.