Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ГоловнаСуспільствоПодії

Всім постраждалим від розливу води під Краматорськом буде надана компенсація, - Кириленко

Також місцева влада обіцяє допомогу з відновленням пошкодженого житла.

Всім постраждалим від розливу води під Краматорськом буде надана компенсація, - Кириленко
Фото: Facebook-сторінка голови Нацполіції України Ігоря Клименка

Влада Донеччини пообіцяла, що усім постраждалим від нещодавнього розливу води буде надана компенсація. 

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко

“Укріпили берегову лінію та продовжуємо підготовчу роботу зі створення загородження у водоскидному шлюзі для мінімізації наслідків розливу води в річці Бичок. Крім того, задля забезпечення скидання води провели низку технологічних заходів на суміжних греблях. Напір води у водоскидному шлюзі водосховища зменшився, річка Бичок повернулася у своє русло”, - написав Павло Кириленко. 

Він зазначив, що рятувальники продовжують обстежувати затоплені ділянки, відкачувати воду з підвалів підтоплених будинків, фіксувати та документувати руйнування. 

Очільник області пообіцяв, що всім постраждалим буде надана компенсація з місцевого бюджету та допомога у відновленні пошкодженого житла - вже є домовленість обласної адміністрації з міжнародними організаціями щодо надання необхідних будівельних матеріалів.

За його словами, на нараді за участі усіх залучених в процес ліквадації наслідків підтоплення обговорили подальші кроки з розчистки берегів річки Бичок та заходи, необхідні для того, щоб унеможливити повторення подібних ситуацій у майбутньому.

Фото: тг-канал Павло Кириленко

Фото: тг-канал Павло Кириленко

Фото: тг-канал Павло Кириленко

Фото: тг-канал Павло Кириленко

Фото: тг-канал Павло Кириленко

Фото: тг-канал Павло Кириленко

Раніше LB повідомляло, що рятувальники вивезли 17 людей із підтопленого села під Краматорськом. Попередня причина руйнування – застаріла конструкція водоскидного шлюзу.

До цього мер міста повідомив, що в Краматорську через збільшення рівня води прорвало частину дамби. Є затоплені приватні будинки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також