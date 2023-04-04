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У Краматорську через збільшення рівня води прорвало частину дамби

Є затоплені приватні будинки.

У Краматорську через збільшення рівня води прорвало частину дамби
Фото: скріншот відео

У Краматорську Донецької області через збільшення рівня води після рясних снігопадів прорвало частину дамби. 

Про це повідомляє міський голова Олександр Гончаренко. 

“Березневий снігопад продовжує коїти лиха - розбило частину конструкції дамби, збільшився викид води. Всі відповідні служби на місцях, намагаємось зменшити потік”, - написав він.

Пізніше мер повідомив, що розгорнув штаб ТЕБ та НС. Ситуація непроста - є затоплені приватні будинки. Першочергова задача - зменшити потік води на підступах. Води дуже багато. 

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