У Краматорську Донецької області через збільшення рівня води після рясних снігопадів прорвало частину дамби.
Про це повідомляє міський голова Олександр Гончаренко.
“Березневий снігопад продовжує коїти лиха - розбило частину конструкції дамби, збільшився викид води. Всі відповідні служби на місцях, намагаємось зменшити потік”, - написав він.
Пізніше мер повідомив, що розгорнув штаб ТЕБ та НС. Ситуація непроста - є затоплені приватні будинки. Першочергова задача - зменшити потік води на підступах. Води дуже багато.