У Краматорську Донецької області через збільшення рівня води після рясних снігопадів прорвало частину дамби.

Про це повідомляє міський голова Олександр Гончаренко.

“Березневий снігопад продовжує коїти лиха - розбило частину конструкції дамби, збільшився викид води. Всі відповідні служби на місцях, намагаємось зменшити потік”, - написав він.

Пізніше мер повідомив, що розгорнув штаб ТЕБ та НС. Ситуація непроста - є затоплені приватні будинки. Першочергова задача - зменшити потік води на підступах. Води дуже багато.