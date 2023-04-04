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На Дніпропетровщині місцевий житель передавав ворогу розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони

Насамперед ворога цікавили місця розміщення та режими роботи українських військових літаків на території регіону.

На Дніпропетровщині місцевий житель передавав ворогу розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Служба безпеки України (СБУ) заявила про затримання російського агента, який «полював» за українською авіацією на Дніпропетровщині. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“Контррозвідка Служби безпеки затримала агента головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як гру) у ході спецоперації на Дніпропетровщині. Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території області”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що насамперед ворога цікавили місця розміщення та режими роботи українських військових літаків на території регіону. Зокрема, агент фіксував регулярність вильотів, кількість літаків тощо. Крім того, він передавав агресору інформацію про наслідки повітряних ворожих атак на місто. 

Ці відомості окупанти планували використати для підготовки та здійснення масованих авіаударів по території регіону. 

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого воєнна розвідка РФ дистанційно залучила до негласної співпраці. Для вербування ворог використав один із проросійських Телеграм-каналів, де фігурант активно поширював свої «дописи» на підтримку загарбників. 

Отримані відомості він надсилав до ГРУ через месенджер у вигляді електронних координат та медіафайлів з прив’язкою до місцевості. 

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Суд обрав зраднику запобіжний захід – тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Нагадаємо, на Кіровоградщині місцевий житель здавав ворогу інформацію про військові об’єкти. У тому числі за завданням кураторів він шукав аеродром, де випробовують безпілотні літальні апарати.

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