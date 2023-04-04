Росіяни знову обстріляли Сумщину, є руйнування та поранені

Російські війська вночі обстріляли дві громади Сумської області. В результаті три людини дістали поранення.

Про це повідомляє у Telegram Сумська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що обстрілів зазнали Середино-Будська та Есманськоїа громади.

Середино-Будська громада: внаслідок артобстрілу (4 прильоти) по центральній частині міста Середина-Буда поранення отримали три особи. Також пошкоджено приміщення Будинку культури та адмінбудівлі.

Есманська громада: теж зафіксовано артобстріл – 4 прильоти. На щастя, без наслідків.

Нагадаємо, 3 квітня, російські окупаційні війська обстрілювали Білопольську громаду на Сумщині. Загалом було здійснено 100 пострілів з АГС та 14 з міномету.

Сумська область межує з Курською та Білгородською областями Росії на сході та Брянською - на півночі.