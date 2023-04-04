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В окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль з колаборантом

Зубарєв обіймав посаду так званого “голови адміністрації селища Якимівка”. 

В окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль з колаборантом
Фото: Центр нацспротиву

Учора вранці в окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль, в якому перебував колаборант Максим Зубарєв.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Зубарєв обіймав посаду так званого “голови адміністрації селища Якимівка”. 

Стан колаборанта уточнюється.

“А Центр національного спротиву вкотре нагадує усім колаборантам, що колабораціонізм дуже небезпечний для життя та здоров’я. Інколи, варто вжити превентивні заходи та піти на співпрацю з силами оборони”, − йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, список колаборантів в тимчасово окупованому місті налічує щонайменше 700 людей

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