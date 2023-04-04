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Росіяни планують поселити своїх військових та чиновників у сотнях приватних будинків в Маріуполі, - мерія

Йдеться про 665 житлових будинків.

Росіяни планують поселити своїх військових та чиновників у сотнях приватних будинків в Маріуполі, - мерія
Фото: EPA/UPG

Окупаційна російська адміністрація продовжує грабувати мешканців тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомила пресслужба мерії Маріуполя.

Зокрема, окупаційна влада готується визнати “безхазяйним” та віддати під розміщення військових та гастролерів-чиновників 665 приватних будинків.

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"Російські окупанти зруйнували наше місто, а тепер хочуть відібрати у людей те, що лишилося цілим. Для створення ілюзії законності застосовують процедуру визнання майна безхазяйним", – мер Вадим Бойченко.

Він наголосив, що насправді це черговий злочин та пограбування людей. 

Нагадаємо, російські окупанти масово зносять будинки у Маріуполі Донецької області.

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