Росіяни планують поселити своїх військових та чиновників у сотнях приватних будинків в Маріуполі, - мерія

Окупаційна російська адміністрація продовжує грабувати мешканців тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомила пресслужба мерії Маріуполя.

Зокрема, окупаційна влада готується визнати “безхазяйним” та віддати під розміщення військових та гастролерів-чиновників 665 приватних будинків.

"Російські окупанти зруйнували наше місто, а тепер хочуть відібрати у людей те, що лишилося цілим. Для створення ілюзії законності застосовують процедуру визнання майна безхазяйним", – мер Вадим Бойченко.

Він наголосив, що насправді це черговий злочин та пограбування людей.

Нагадаємо, російські окупанти масово зносять будинки у Маріуполі Донецької області.