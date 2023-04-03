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Папа Франциск закликав молитись за Україну

Також понтифік пригадав інші народи, котрі страдають від війни.

Папа Франциск закликав молитись за Україну
Фото: facebook.com/Andrii Yurash

Папа Римський Франциск знову згадав про український народ, котрий страждає від війни.

Про це повідомив Папа Франциск у твіттері.

“У ці дні Страсного тижня помолімося разом інтенсивніше за змучений війною народ України та за всі народи, які переживають війну, щоб з Божою допомогою були відкриті шляхи миру”, - закликав понтифік.

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Нагадаємо, Папа Римський Франциск за два дні до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії наголосив, що війна в Україні є "абсурдною та жорстокою", і закликав до припинення вогню і переговорів.

Раніше понтифік запевнив, що він готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

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