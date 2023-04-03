Папа Франциск закликав молитись за Україну

Також понтифік пригадав інші народи, котрі страдають від війни.

Папа Римський Франциск знову згадав про український народ, котрий страждає від війни.

Про це повідомив Папа Франциск у твіттері.

“У ці дні Страсного тижня помолімося разом інтенсивніше за змучений війною народ України та за всі народи, які переживають війну, щоб з Божою допомогою були відкриті шляхи миру”, - закликав понтифік.

During these days of Holy Week, let us #PrayTogether more intensely for the war-torn people of Ukrainia, and for all peoples experiencing war, that with God's help, paths of peace might be opened. — Pope Francis (@Pontifex) April 3, 2023

Нагадаємо, Папа Римський Франциск за два дні до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії наголосив, що війна в Україні є "абсурдною та жорстокою", і закликав до припинення вогню і переговорів.

Раніше понтифік запевнив, що він готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.