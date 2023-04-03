Нідерланди оголосили про черговий пакет допомоги Україні

Більша частина пакету буде спрямована на гуманітарну допомогу.

Уряд Нідерландів виділяє пакет допомоги Україні на загальну суму у 274 млн євро. Це перший такий пакет допомоги у 2023 році.

Про це повідомила пресслуужба уряду Нідерландів.

Зазначається, що цей пакет допомоги є частиною зарезервованих на підтримку України у 2023 році 2,5 млрд євро.

З цієї суми 180 млн євро призначені на гуманітарну допомогу, сільське господарство та відновлення.

З "гуманітарної частини" 20 млн євро підуть на гуманітарну допомогу, 10 млн євро - на психічне здоров'я і психосоціальну підтримку, ще 10 млн євро - на розмінування сільськогосподарських угідь.

На закупівлю насіння та обладнання для українських аграріїв піде 40 млн євро, а ще 100 млн євро призначені на відновлення лікарень і системи охорони здоров'я, енергопостачання, житлового будівництва та інфраструктури.

Ще 94 млн євро буде спрямовано на нелетальну підтримку ЗСУ, боротьбу з безкарністю та збереження культурної спадщини.

Зокрема, 75 млн євро підуть на зміцнення співпраці між Україною і НАТО, а 14 млн євро – на створення Реєстру завданих воєнними діями РФ збитків у Гаазі та сприяння розслідуванню воєнних злочинів в Україні.

Ще 5 млн євро підуть на "захист та збереження культури, що визначає ідентичність України".

Нагадаємо, США готуються цього тижня оголосити про новий пакет оборонної допомоги Україні.