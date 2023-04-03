Нідерланди оголосили про черговий пакет допомоги Україні

Уряд Нідерландів виділяє пакет допомоги Україні на загальну суму у 274 млн євро. Це перший такий пакет допомоги у 2023 році.
Про це повідомила пресслуужба уряду Нідерландів.
Зазначається, що цей пакет допомоги є частиною зарезервованих на підтримку України у 2023 році 2,5 млрд євро.
З цієї суми 180 млн євро призначені на гуманітарну допомогу, сільське господарство та відновлення.
З "гуманітарної частини" 20 млн євро підуть на гуманітарну допомогу, 10 млн євро - на психічне здоров'я і психосоціальну підтримку, ще 10 млн євро - на розмінування сільськогосподарських угідь.
На закупівлю насіння та обладнання для українських аграріїв піде 40 млн євро, а ще 100 млн євро призначені на відновлення лікарень і системи охорони здоров'я, енергопостачання, житлового будівництва та інфраструктури.
Ще 94 млн євро буде спрямовано на нелетальну підтримку ЗСУ, боротьбу з безкарністю та збереження культурної спадщини.
Зокрема, 75 млн євро підуть на зміцнення співпраці між Україною і НАТО, а 14 млн євро – на створення Реєстру завданих воєнними діями РФ збитків у Гаазі та сприяння розслідуванню воєнних злочинів в Україні.
Ще 5 млн євро підуть на "захист та збереження культури, що визначає ідентичність України".
Нагадаємо, США готуються цього тижня оголосити про новий пакет оборонної допомоги Україні.