Російська армія поновила удари авіаційними бомбами. Під обстріл потрапив Берислав.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

3 квітня близько 16:00 рашисти випустили чотири керовані авіабомби на територію промислового підприємства у Бериславі.

"Боєприпаси пошкодили металеві конструкції будівлі та дах цеху. За попередньою інформацією, люди живі, ніхто не отримав травм", – повідомили в ОВА.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, потягом 2 квітня російська армія 20 разів обстрілювала Херсонську область. Окупанти випустили 131 снаряд. Днями рашисти накрили вогнем Бериславський район. Під обстріл потрапили житлові будинки.