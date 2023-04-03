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Росія вдарила по Бериславу керованими авіабомбами

Боєприпаси пошкодили металеві конструкції будівлі та дах місцевого підприємства.

Росія вдарила по Бериславу керованими авіабомбами
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія поновила удари авіаційними бомбами. Під обстріл потрапив Берислав.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

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3 квітня близько 16:00 рашисти випустили чотири керовані авіабомби на територію промислового підприємства у Бериславі. 

"Боєприпаси пошкодили металеві конструкції будівлі та дах цеху. За попередньою інформацією, люди живі, ніхто не отримав травм", – повідомили в ОВА.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, потягом 2 квітня російська армія 20 разів обстрілювала Херсонську область. Окупанти випустили 131 снаряд. Днями рашисти накрили вогнем Бериславський район. Під обстріл потрапили житлові будинки.

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