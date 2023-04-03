Через війну в Україні загинуло понад 500 дітей, – директорка ЮНІСЕФ

Через війну в Україні загинула щонайменше 501 дитина.

Про це у своєму твітері написала директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

"Ще одна трагічна віха для дітей та сімей України. З моменту ескалації війни у лютому 2022 року загинула щонайменше 501 дитина", – написала Рассел.

Очільниця ЮНІСЕФ зазначила, що "це лише підтверджена ООН кількість". Щодо поранених, то мова йде про майже тисячу дітей.

"Реальна цифра, ймовірно, набагато вища, а втрати для потерпілих сімей неймовірні", – додала Рассел.

Another tragic milestone for Ukraine's children and families.



Since the escalation of the war in February 2022, at least 501 children have been killed.



This is just the UN verified number. The real figure is likely far higher, and the toll on families affected is unimaginable. — Catherine Russell (@unicefchief) April 3, 2023

Нагадаємо, днями Офіс Генпрокурора повідомив, що російські військовослужбовці вбили в Україні 467 дітей і ще 944 дітям завдали поранень.

До цього в Авдіївці під вогнем російської армії загинули 5-місячний хлопчик та його бабуся.