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Через війну в Україні загинуло понад 500 дітей, – директорка ЮНІСЕФ

"Реальна цифра, ймовірно, набагато вища", – додала Кетрін Рассел.

Через війну в Україні загинуло понад 500 дітей, – директорка ЮНІСЕФ
директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел
Фото: unicef.org

Через війну в Україні загинула щонайменше 501 дитина.

Про це у своєму твітері написала директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

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"Ще одна трагічна віха для дітей та сімей України. З моменту ескалації війни у лютому 2022 року загинула щонайменше 501 дитина", – написала Рассел.

Очільниця ЮНІСЕФ зазначила, що "це лише підтверджена ООН кількість". Щодо поранених, то мова йде про майже тисячу дітей.

"Реальна цифра, ймовірно, набагато вища, а втрати для потерпілих сімей неймовірні", – додала Рассел.

Нагадаємо, днями Офіс Генпрокурора повідомив, що російські військовослужбовці вбили в Україні 467 дітей і ще 944 дітям завдали поранень.

До цього в Авдіївці під вогнем російської армії загинули 5-місячний хлопчик та його бабуся.

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