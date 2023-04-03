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На Запоріжжі окупанти посилюють засоби пропаганди, - ЦНС

Оголошено про відкриття представництв "Федерального агентства зі справ національностей".

На Запоріжжі окупанти посилюють засоби пропаганди, - ЦНС
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти продовжують проводити цілеспрямовану кампанію пропаганди російської ідеології.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Зокрема, аналіз інформаційного поля вказує на розгортання цілеспрямованої кампанії щодо нав’язування місцевому населенню російської ідентичності та примусу до інтеграції в соціально-культурний простір РФ", – зазначають у відомстві.

Також у Центрі нацспротиву додали, що зараз активно поширюється заява голови Федерального агентства зі справ національностей РФ Євгєнія Барінова, в якій він анонсував відкриття мережі представництв даного агентства у Запорізькій області з метою "зміцнення російської ідентичності та міжнаціональної єдності".

При цьому, наголошується, що діяльність створених представництв буде сконцентровано на залученні різних соціальних груп населення до співпраці з російськими громадськими організаціями, створенні спільних програм «просвітницької роботи», а також активному запровадженню "гуманітарних програм".

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За оцінкою британської розвідки, проголошення Мелітополя "столицею" окупованої Запорізької області є визнанням того, що всю її РФ ніколи не захопить.

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