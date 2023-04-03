Окупанти все частіше запускають "шахеди" з Брянської області, – Ігнат

Російські військові все частіше атакують територію України за допомогою дронів-камікадзе, які запускають з північного напрямку.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Зазвичай це Брянська область, район аеродрому Сеща. Запускається невеликими партіями по 10-15 БПЛА цього типу. Так вони виявляють слабкі місця нашої ППО завдяки різним джерелам і виснажують нашу ППО, бо ми витрачаємо на них зенітні ракети", – сказав він.

Ігнат зазначив, що збиттям дронів, зокрема, займаються мобільні вогневі групи, у яких на озброєнні гармати та ПЗРК. При цьому речник підкреслив, що збивати цілі вночі складно. Тому на озброєння мобільних груп надходять прилади нічного бачення, тепловізори та прожектори. При цьому, за словами Ігната, основою, які збивають цілі, мають бути ракети, що мають радіолокаційну прив'язку.

Нагадаємо, що прикордонникам на території Луганської області вдалося "приземлити" один з безпілотників російських окупантів.