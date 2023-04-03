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Зеленський показав європейським політикам підвал школи на Чернігівщині, де росіяни утримували українців

У підвалі загинули 11 людей.

Зеленський показав європейським політикам підвал школи на Чернігівщині, де росіяни утримували українців
Скріншот відео
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек і генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич прибули у Ягідне на Чернігівщині, де на власні очі побачили наслідки російської окупації

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

Він показав європейським політикам підвал школи, в якому російські окупанти 27 днів утримували українців у нелюдських умовах.

"Разом із віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком та Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич оглянули наслідки окупації російськими військами села Ягідне. Відвідали Ягіднянську загальноосвітню школу, у підвалі якої російські окупанти примусово утримували в антисанітарних умовах 367 цивільних українців. Мешканці Ягідного пройшли через страшні випробування. У підвалі були 27 днів. Вижили стоячи і сидячи", – розповів Зеленський.

Він додав, що у підвалі школи загинули 11 людей.

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Нагадаємо, сьогодні до України з неочікуваним візитом прибув віцеканцлер ФРН Роберт Габек. Його поїздку не анонсували, і вона є першою для нього за час повномасштабної війни. 

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