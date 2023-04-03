Лісова реформа: перші результати

З початку року українська лісова галузь працює за новою моделлю. Лісгоспи перетворились на філії єдиного ДП «Ліси України».

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Але про все по порядку.

1. Відновлення лісових господарств півдня та сходу

Лісгоспи нересурсних регіонів (переважно південні та східні області) заготовляли суттєво менший обсяг деревини. Відповідно, менше заробляли. Отримували дотації з бюджету, яких не вистачало ані на техніку, ані на зарплати, ані на якісне відновлення лісів.

Війна ще більше погіршила ситуацію. Багато господарств у Херсонській, Харківській областях майже знищені. Завдяки централізації з’явився ресурс для відновлення та підтримки депресивних регіонів.

По Південному офісу (Одеська, Херсонська, Миколаївська області) цієї весни висаджено 123 га нових лісів. Почали поступово вирівнюватись зарплати між регіонами. На півдні зарплата зросла у середньому на 60%.

2. Справедливі правила гри

З появою ДП «Ліси України» почала проводитись більш прозора та централізована політика щодо продажу необробленої деревини та пиломатеріалів. Продажі відбуваються, як і раніше, на біржових майданчиках. Але лоти формуються по-іншому: половина об’єму – це великі лоти, половина – дрібні. Тобто створюються зручніші умови як для великих, так і для середніх/малих підприємств. Посилюється відповідальність за виконання контрактів як з боку філій ДП «Ліси України», так і з боку покупців. Спільно з профільними асоціаціями та біржами обговорюються та розглядаються інші кроки щодо утворення більш справедливих та прозорих правил гри.

3. Прозорі закупівлі

Закупівлі поступово переходять на центральний рівень і здійснюються через Е-tender Prozorro. Лише на одному з тендерів по дизпаливу для Столичного лісового офісу економія склала понад 2 млн грн. Також значно посилений контроль за закупівлями на регіональному та місцевому рівнях: центральний офіс погоджує та здійснює моніторинг за усіма тендерами.

4. Закриття нерентабельних напрямків діяльності

Тривалий час лісгоспи критикували за наявність власних пилорам, які існують лише завдяки дешевій сировині. З утворенням ДП вперше проведений якісний аудит: визначена рентабельність роботи підприємств державної переробки. Все, що працює у мінус, має бути першочергово передано на торги. У перспективі ДП «Ліси України» взагалі відмовиться від цього напряму бізнесу. Єдиний фактор, що стримує, - збереження робочих місць. Наразі у переробці працюють понад 4 тис. співробітників. Ми зацікавлені, щоб в процесі роздержавлення ці люди не залишились на вулиці.

5. Ефективна робота з персоналом

Лісгоспи були окремими підприємствами, кожне з яких на свій розсуд встановлювало штатний розклад. Як наслідок – роздуті адміністративні апарати, які іноді слугували для працевлаштування родичів та друзів. На деяких підприємствах частка адмінапарату досягала 35–40%, хоча оптимальним показником вважається 12–16%.

Тепер для всіх без виключення філій Департаментом персоналу ДП «Ліси України» створюється уніфікований штатний розпис. З’явився фаховий контроль за персоналом в регіонах. Перевіряється реальна потреба у тій чи іншій посаді, ефективність використання трудового ресурсу. Є можливість дослідити KPI того чи іншого працівника.

6. Протидія корупції

Контроль за роботою філій значно посилений завдяки утворенню Департаменту безпеки. З лютого на постійній основні по всій Україні здійснюються рейдові перевірки. Перевіряється майже все: заготівля без заповнення лісорубних квитків, обсяг деревини на складі, не промаркована і не внесена в електронну базу деревина, порушення меж вирубки, розбіжності в діаметрах та відсутність нумерації на деревах, відведених в рубку, закриті актами та оплачені роботи, які насправді не виконувались, маніпуляції з сортністю: заниження відсотка ділової деревини.

Результат: за підсумками першого кварталу звільнилось майже два десятки керівників філій.

7. Інвестиції

Розроблена інвестиційна програма, яка чи не вперше передбачає залучення зовнішнього фінансування для закупівлі новітньої техніки. Галузь зможе розвиватись не лише завдяки вилученню з обороту обігових коштів. Це значно пришвидшить відновлення лісового господарства від наслідків війни, допоможе активніше переходити на сучасні механізовані технології господарювання. Крім того, у ДП з’явиться можливість активізувати розвиток селекційно-насіннєвих центрів. За 2012–2022 роки вже побудовано чотири центри, у планах на 2023 рік – ще вісім. Спочатку плануємо забезпечити саджанцями власні потреби. У перспективі почнемо продаж продукції українських центрів в інші країни.

8. Координація протидії лісовим пожежам

Завдяки централізації управління з’явилася можливість координувати роботу структур, що займаються запобіганням та ліквідацією пожеж. Зокрема, в Чернігівській області створюється Центр протидії лісовим пожежам, завдання якого – навчання та підготовка кадрів лісового пожежного та керівника гасіння лісової пожежі. З появою Центру робота з протидії пожежам стане більш системною, комплексною та оперативною.

9. Будівництво лісових доріг

ДП «Ліси України» цього року побудує втричі більше доріг, ніж будувалось всіма лісгоспами у 2021-2022 роках. Найбільше доріг заплановано створити у Карпатах та на Поліссі. Тендери для обрання підрядників будуть проводитись на центральному рівні.

10. Міжнародна співпраця

Внаслідок реформи багато питань, пов’язаних з взаємодією з міжнародними інституціями, вирішуються значно ефективніше, ніж раніше. Майже сто філій ДП «Ліси України» отримують міжнародні сертифікати FSC (більш ніж половина вже отримано). Наявність сертифіката означає, що деревина, яка використовується у виробництві, постачається з відповідально керованих лісових господарств і простежується у всіх виробничих та торгових процесах. Вітчизняні деревообробники будуть цілком забезпечені сировиною, яка дозволить успішно конкурувати на європейському та інших міжнародних ринках.