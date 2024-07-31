Як окуповані регіони України втрачають залишки лісів?

Цього літа Україна на супутникових знімках поділена на дві частини. Окуповані та прифронтові території щільно вкриті точками лісових пожеж. На іншій частині їх майже немає.

Фото: ДСНС Ліквідація пожежі на Харківщині

За оцінками експертів, з початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили понад 60 тис га українських лісів.

Причина - не лише бойові дії. Окупаційна влада знищила систему протидії пожежам. Цього року, за даними з Луганської ОВА, окупанти у якості «протипожежних заходів» причепили кілька банерів – «не палити траву». Натомість захоплену пожежну техніку вивезли до рф, або передали у військові підрозділи.

За інформацією голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора, на тимчасово окупованій території Луганської області з початку року пожежі знищили майже 7 тис. га лісу. Сталося 176 випадків загорянь. З лісу вогонь перекидався навіть на будинки.

На окупованій частині Херсонщини - лише за добу пікової спеки 14 липня (температура перевищила +40) сталося понад 100 займань. Окупанти самі викладали відео в мережу. Більшу частину гасили місцеві мешканці власними силами.

На контрольованих територіях ситуація кардинально інша. В ДП «Ліси України», навіть попри температурні рекорди, з початку року пожежі охопили лише 278 га. Це чотири сотих відсотка(!) від загальної площі наших лісів! Зафіксовано 322 випадки загорянь, тож середня площа однієї пожежі складає менше 1 га - в 1,3 рази менше ніж торік (великих пожеж було лише декілька). Зменшення середньої площі однієї пожежі – ознака оперативного виявлення та реагування.

За останній тиждень у нас лише 22 пожежі на площі 5,6 га. Середня площа 0,3 га. Без перебільшення система протидії лісовим пожежам в Україні сьогодні одна з найбільш ефективних в ЄС. Хоча наші можливості для інвестицій у протипожежну техніку та обладнання незрівнянно менші.

Чому навіть в аномально спекотне літо вдалось втримати ситуацію? Відповідь у поєднанні мотивованого персоналу, нової техніки. Ми значно підвищили зарплати лісової охорони. Забезпечили спецодягом, комфортними умовами для відпочинку. У нас майже 500 спостережних веж (щогл), які оснащені сучасними камерами спостереження. Вони можуть «бачити» на 30-50 км навкруги. Трирівнева система моніторингу - картинка з камер аналізується на рівні лісництва, філії, регіонального офісу.

Інвестуємо у нову техніку. Цього року підприємством закуплено 164 повноприводних автомобілі, 74 мотоцикли, обладнується 60 лісопожежних модулів для гасіння пожеж. Це швидка та мобільна техніка, яка виявилась значно ефективнішою, ніж важкі великі пожежні машини.

Велика робота проведена по облаштуванню і утриманню інфраструктури. Маємо майже 2 тис. штучних водойм. Для протидії виникнення пожеж на початку року влаштували 8,7 тис. км мінералізованих смуг – на 50% більше, ніж у минулому році.

Створили перший в Україні лісопожежний центр, де навчаємо керівників гасіння пожеж. Адже найкращі технології та техніка мало чого варті без фахового управління силами та засобами.

Лісова охорона цього року значно ефективніше реагує на порушників правил пожежної безпеки в лісах України. Проведено понад 5 тисяч рейдів.

Так як основна причина пожеж це люди, пропонуємо українцям безпечний відпочинок у лісі. Цього року відкрили 15 нових рекреаційних пунктів — це сучасні комплекси відпочинку з усією інфраструктурою, завершуємо будівництво ще 10 пунктів (загалом з 2023 року за програмою розвитку рекреації в Україні з’явилось 72 центри безпечного відпочинку в лісі). Всього у нас понад тисячу пунктів рекреації. Очікуємо до кінця цього року до 5 млн відвідувачів.

Проблему становлять лише прифронтові держлісгоспи, які не були приєднані до ДП «Ліси України».

З початку року на Харківщині та Донеччині у цих лісгоспах виникла 351 пожежа. Згоріло більше 8 тис. га лісу. На 80% загоряння спричинені бойовими діями. Місцеві лісівники іноді безсилі, адже прифронтові ліси заміновані, протипожежні загони просто не можуть дістатись місця загоряння. Але завдяки нашій підтримці ситуацію щодо ліквідації великих лісових пожеж на Харківщині вдалось взяти під контроль.

Наразі розпочався процес приєднання харківських лісгоспів Держлісагентства до «Лісів України». За нашої підтримки, наших інвестицій, мобілізації техніки та кадрів з усієї України налагодити протипожежну роботу (як і всі інші напрями) буде безумовно простіше.