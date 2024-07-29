Бібліотека в багажнику

В нашу інформаційну добу, коли смартфон в руці - невід’ємний атрибут дозвілля, книга може здатись чимось архаїчним та застарілим. Але навіть останні події - тривалі відключення світла та погіршення якості інтернету (або і його відсутність) повертають людей до читання паперових книжок.

Фото: надане Андрієм Волошиним

Наші динамічні часи потребують швидких рішень. Саме тому з метою популяризації читання книжок в підрозділі, в якому я зараз знаходжусь, я створив мобільну бібліотеку - бібліотеку в багажнику авто. Відкриваєш багажник - і одразу широкий вибір на різні теми - історичні, ідеологічні, художня література: світова й українська, класика і сучасна, а також книжки про саморозвиток, психологію, політичну філософію та економіку. Звісно, простір в багажнику обмежений, тому хоч перелік книг досить збалансований тематично, вибір все-одно лишається обмеженим. Але мобільна бібілотека - це лише частина бібліотеки більшої, яка вміщує сотні книжок. В процесі спілкування з особовим складом розумієш які теми і які книжки кому цікаві, та по можливості книга знаходить свого читача.

Оскільки в певні періоди служби доводилось багато їздити по країні - мобільна бібліотека набирає ще більшої актуальності, адже в багатьох місцях книжкові магазини відсутні, а в інших може бути зовсім поганий вибір. У багатьох військових просто немає часу відвідувати книгарні та вибирати замовлення книжок собі по інтернету. Тому мобільна бібліотека працює добре, адже швидко і ефективно демонструє асортимент актуальних книжок. А відправити інші або повернути прочитані книги завжди можна Новою поштою.

Не так давно проходила інформація, що багато військових грають в азартні ігри, казино. На мою думку, популяризація читання книжок може стати однією із замін для такого проведення дозвілля. З мого досвіду, ті хто у вільний час читають книжки, менш підвладні негативним психологічним станам, і менше схильні до лудоманії, азартних ігор та деяких шкідливих звичок.

В цілому ж в Україні інтерес до всього українського збільшується, в тому числі й до українських книжок. Не зважаючи на війну, виходить друком багато українських книг, багато перекладів та зростає кількість книгарень-кав’ярень по всіх країні.

Щодо книжок для армії, то цікавою є думка, що література (як професійна так і художня) допомагає дивитись на роки вперед - думати та мріяти про життя після перемоги, власне професійне зростання, нові подорожі тощо.

Звісно, напевне, як в Україні так і в світі діє не одна мобільна бібліотека. В цьому «маленькому хобі» немає нічого нового, але незлічена кількість нового є в самих книжках, і саме на них варто звернути свій погляд.