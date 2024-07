Фото: Укрпошта

Наша боротьба з агресією фінансується за рахунок виключно внутрішніх джерел. Кожна гривня, сплачена громадянами та підприємцями в Держбюджет України, йде на фінансування захисту та оборони. Це ж стосується і внутрішніх запозичень у вигляді військових облігацій. Всі ці кошти Уряд спрямовує на Збройні сили та забезпечує їх необхідними грошовими виплатами, а також зброєю, дронами, обладнанням, медикаментами, розбудовою власних потужностей для виробництва озброєння.

Військовий бюджет рф переважає український у майже три рази. Згідно з відкритими даними, рф у 2024 році планує витратити 120 млрд дол на фінансування агресії проти України. Водночас видатки на сектор безпеки та оборони України в поточній редакції держбюджету-2024 становлять 42 млрд дол. США (за розрахунковим обмінним курсом 40,7 грн/дол).

Додатково з початку року, через значну затримку з постачанням зброї від наших партнерів, ми вимушено збільшили видатки на сектор безпеки та оборони на суму ще близько 6 млрд дол США.

Але війна невблаганна і вона триває. Тому ми маємо відповідати на нові запити Сил оборони та інших військових відомств на додаткове фінансування. Така потреба становить 500 млрд гривень.

Міжнародний досвід показує, що країни, які своєчасно ухвалюють складні рішення, виграють війни.

Наприклад, у період Першої світової війни Велика Британія змогла значно збільшити податкові надходження шляхом підвищення ставки податку на прибуток з 6% до 30%. Це дозволило країні забезпечити значні кошти для фінансування військових витрат. У США під час тієї ж війни гранична податкова ставка зросла з 7% до 77%, що також сприяло значному зростанню надходжень.

Друга світова війна знову підтвердила цей принцип. У Великій Британії максимальна ставка податку на прибуток підвищилася до 97,5%. У США податок на найнижчий рівень доходів зріс з 4% до 23%. А податки на надприбутки доходили до 94%

Висновок очевидний: податки разом з внутрішніми запозиченнями стають вирішальним джерелом фінансування воєнних дій, бо ніхто не зацікавлений у нашій перемозі більше, ніж ми самі.

Мінфін розробив і подав до Верховної Ради два законопроєкти: зміни до держбюджету та зміни в Податковий кодекс, які компенсують зростання видатків у понад 500 млрд грн.

Нами запропоновано найбільш м'який варіант фінансування додаткових військових потреб серед усіх можливих, який складається з декількох складових:

За рахунок фактичного перевиконання доходів держбюджету у 1 півріччі 2024 року – 75,8 млрд грн(податок на прибуток підприємств 40 млрд грн, імпортний ПДВ 5,5 млрд грн; кошти, що перераховуються НБУ 20,9 млрд грн, адмінштрафи у сфері забезпечення безпеки руху та інші надходження 9,4 млрд грн).

Скорочення видатків, включаючи економію коштів з обслуговування державного боргу, дає можливість спрямувати на військові потреби ще додатково 65,7 млрд грн.

Значна частина – це додаткові надходження від випуску ОВДП – 220,1 млрд грн.

Перший етап поступового наближення ставок акцизів до мінімальних стандартів у ЄС дозволить забезпечити додатково 16,9 млрд грн, зокрема перегляд акцизів з 1 вересня 2024 року на тютюн та пальне. А також впровадження акцизного податку на солодкі напої, який вже введено у більшості країн світу.

В умовах війни військовий збір повинні сплачувати всі. Це наша спільна відповідальність: і фізичних осіб, і ФОПів, і великого бізнесу. Перегляд ставок військового збору та запровадження його для ряду платників податків дозволить отримати в держбюджет додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки та оборони.

Запропоновані зміни є збалансованим підходом, який передбачає, з одного боку, фінансування збільшених військових видатків, а з іншого – враховує потреби економіки. І кожна гривня з цих коштів піде на фінансування нашої перемоги.

Таке рішення дозволить не тільки впоратись з викликами поточного року, але й закладає базу для забезпечення стабільності у 2025 році. Це надзвичайно важливо, враховуючи мінливий політичний контекст у всьому світі та перспективи міжнародної допомоги Україні. Звичайно, ми розраховуємо на продовження підтримки, і від США, і країн G7 загалом. Але водночас, маємо бути готові до будь-яких змін. І наші внутрішні кроки стануть основою для забезпечення потреб України в майбутньому.

У колишнього очільника ФБР Джона Гувера була улюблена фраза: When the going gets tough, the tough get going. Що означає, що, зіткнувшись з труднощами, сильні люди не здаються, а навпаки – проявляють рішучість, щоб здолати перешкоди.

І це моє звернення до народних депутатів. Я розраховую на вашу підтримку та рішучість. Окреслена ініціатива має пройти повну процедуру: вона буде розглянута в комітетах, у двох читаннях у Верховній Раді.