Трамп прокоментував суперечку з Зеленським: "Він хоче битися, битися, битися. Не збираюся давати битися"

Президент США Дональд Трамп повторно звинуватив українського президента Володимира Зеленського в небажанні укласти мир. Він сказав, що Штати прагнуть миру, а президент України – "битися, битися, битися". Він також вважає, що український президент "переграв".

Він зробив цей коментар журналістам після суперечки з Зеленським у Овальному кабінеті, під час якої сказав, що війна в Україні "закінчилася б за два тижні", якби не американська зброя, а також знову казав про "борг" України в $350 млрд. Під час коментарів пресі, трансльованих Fox Live, Трамп сказав, що він не збирається давати битися, а хоче щоб війна закінчилася.

Він не сказав, на яких умовах.

"2000 людей загинули цього тижня. Військових. Приблизно 2000 людей. Молодих. Українців і росіян. І якщо хтось запитає, чому ви переживаєте за військових, українських і російських – я переживаю за них. Я переживаю за всіх", – сказав він.

Трамп також заявив, що Зеленський веде справи з дуже "слабкими картами". Він сказав, що хоче негайного миру, і Володимир Путін теж "цього хоче". Трамп вважає, що Зеленський теж має сказати, що хоче миру.

На запитання журналіста про те, чи сказав він Зеленському покинути Білий дім, Трамп сказав: "Не буду відповідати. Думаю, ви знаєте".