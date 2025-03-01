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Трамп прокоментував суперечку з Зеленським: "Він хоче битися, битися, битися. Не збираюся давати битися"

Американський президент тисне стосовно укладання миру на невідомих умовах і без озвучених гарантій безпеки. 

Трамп прокоментував суперечку з Зеленським: "Він хоче битися, битися, битися. Не збираюся давати битися"
Фото: ОПУ

Президент США Дональд Трамп повторно звинуватив українського президента Володимира Зеленського в небажанні укласти мир. Він сказав, що Штати прагнуть миру, а президент України – "битися, битися, битися". Він також вважає, що український президент "переграв". 

Він зробив цей коментар журналістам після суперечки з Зеленським у Овальному кабінеті, під час якої сказав, що війна в Україні "закінчилася б за два тижні", якби не американська зброя, а також знову казав про "борг" України в $350 млрд. Під час коментарів пресі, трансльованих Fox Live, Трамп сказав, що він не збирається давати битися, а хоче щоб війна закінчилася. 

Він не сказав, на яких умовах. 

"2000 людей загинули цього тижня. Військових. Приблизно 2000 людей. Молодих. Українців і росіян. І якщо хтось запитає, чому ви переживаєте за військових, українських і російських – я переживаю за них. Я переживаю за всіх", – сказав він. 

Трамп також заявив, що Зеленський веде справи з дуже "слабкими картами". Він сказав, що хоче негайного миру, і Володимир Путін теж "цього хоче". Трамп вважає, що Зеленський теж має сказати, що хоче миру. 

На запитання журналіста про те, чи сказав він Зеленському покинути Білий дім, Трамп сказав: "Не буду відповідати. Думаю, ви знаєте". 

  • Поїздка президента України до Вашингтона закінчилася скандалом: американці звинуватили Зеленського в тому, що він "не хоче миру". Вони також заявили, що він їх не поважає. 
  • Угоду про спільні інвестиції в корисні копалини не підписали. Попри домовленості, США знову заговорили неіснуючий борг України на $350 млрд. Також Трамп сказав, що не думає, що Зеленський "був би крутим хлопцем" без американської допомоги. Україна багато разів наголошувала, що будь-яка угода має містити положення про гарантії безпеки. Без гарантій безпеки неможливо вірити Росії, яка неодноразово порушувала обіцянки припинити вогонь.
  • За даними CNN, президент США Дональд Трамп після суперечки з українським колегою Володимиром Зеленським зібрав нараду з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо і міністром фінансів Скоттом Бесссентом та іншими топрадниками. Після цього Зеленському сказали, що йому час іти з Білого дому – попри заплановану спільну пресконференцію.
  • Білий дім опублікував звинувачення на адресу українських військ у великій кількості СЗЧ, підкріпивши твердження цитатою зі статі Politico. Там також сказали, що більшість українців готова піти на територіальні поступки, хоча українська соціологія говорила про протилежне. 
  • Дональд Туск, Еммануель Макрон та інші світові лідери висловили підтримку Україні та Зеленському після скандалу в Білому домі. 
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