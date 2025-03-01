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The Washington Post: Трамп може припинити всю військову допомогу Україні

Це рішення, якщо воно буде прийняте, стосуватиметься радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет.

The Washington Post: Трамп може припинити всю військову допомогу Україні
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Трампа.

 

“Це рішення, якщо воно буде прийняте, стосуватиметься радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет на мільярди доларів, які очікують відправлення в Україну через повноваження президента”, - йдеться у повідомленні.

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Водночас чиновник адміністрації Трампа відкинув думку про те, що конфронтація Трампа та Венса із Зеленським була заздалегідь спланованою. Він запевнив, що було докладено зусиль, щоб створити більш позитивний тон у плануванні зустрічі напередодні. Про це начебто свідчить те, що Трамп відмовився від своїх звинувачень у тому, що Зеленський є “диктатором”.

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