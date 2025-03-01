The Washington Post: Трамп може припинити всю військову допомогу Україні

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні.
Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Трампа.
“Це рішення, якщо воно буде прийняте, стосуватиметься радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет на мільярди доларів, які очікують відправлення в Україну через повноваження президента”, - йдеться у повідомленні.
Водночас чиновник адміністрації Трампа відкинув думку про те, що конфронтація Трампа та Венса із Зеленським була заздалегідь спланованою. Він запевнив, що було докладено зусиль, щоб створити більш позитивний тон у плануванні зустрічі напередодні. Про це начебто свідчить те, що Трамп відмовився від своїх звинувачень у тому, що Зеленський є “диктатором”.
- Нагадаємо, під час розмови у Білому домі Володимир Зеленський вступив у суперечку з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
- Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру».
- Білий дім опублікував заяву з черговими звинуваченнями на адресу української влади після того, як президента Володимира Зеленського буквально вигнали з Білого дому.
- Лідер меншості у Сенаті США Чак Шумер та головна демократка Комітету із закордонних справ Сенату Джин Шахін висловили обурення агресивною зустріччю президента Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.