The Washington Post: Трамп може припинити всю військову допомогу Україні

Це рішення, якщо воно буде прийняте, стосуватиметься радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет.

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Трампа.

“Це рішення, якщо воно буде прийняте, стосуватиметься радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет на мільярди доларів, які очікують відправлення в Україну через повноваження президента”, - йдеться у повідомленні.

Водночас чиновник адміністрації Трампа відкинув думку про те, що конфронтація Трампа та Венса із Зеленським була заздалегідь спланованою. Він запевнив, що було докладено зусиль, щоб створити більш позитивний тон у плануванні зустрічі напередодні. Про це начебто свідчить те, що Трамп відмовився від своїх звинувачень у тому, що Зеленський є “диктатором”.