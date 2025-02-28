CNN: обід з українцями в Білому домі скасували в останній момент, Трамп через Рубіо передав вказівку піти

За даними CNN, президент США Дональд Трамп після суперечки з українським колегою Володимиром Зеленським зібрав нараду з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо і міністром фінансів Скоттом Бесссентом та іншими топрадниками. Після цього Зеленському сказали, що йому час іти з Білого дому – попри заплановану спільну пресконференцію.

Дональд Трамп через Рубіо і радника Майка Волца передав Зеленському та іншим українським делегатам, що їм час йти. Українці під час наради американської влади перебували поруч в окремій кімнаті, як зазвичай буває під час візитів лідерів.

Скасували і обід: коли їжа вже стояла готова на візках, українцям сказали піти. Представник Білого дому сказав, що українці заперечували і хотіли продовжити переговори. Але їм не дали.

Білий дім на офіційному акаунті опублікував відео, як український президент покидає його, і процитував слова Трампа про те, що Зеленський їх "зневажив".

"He disrespected the United States of America in its cherished Oval Office. He can come back when he is ready for Peace.” –President Donald J. Trump pic.twitter.com/jIvkoiVdUb — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2025