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CNN: обід з українцями в Білому домі скасували в останній момент, Трамп через Рубіо передав вказівку піти

Американський президент після консультацій з топпосадовцями вирішив, що українська делегація має покинути Білий дім. 

CNN: обід з українцями в Білому домі скасували в останній момент, Трамп через Рубіо передав вказівку піти
Фото: ОПУ

За даними CNN, президент США Дональд Трамп після суперечки з українським колегою Володимиром Зеленським зібрав нараду з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо і міністром фінансів Скоттом Бесссентом та іншими топрадниками. Після цього Зеленському сказали, що йому час іти з Білого дому – попри заплановану спільну пресконференцію.

Дональд Трамп через Рубіо і радника Майка Волца передав Зеленському та іншим українським делегатам, що їм час йти. Українці під час наради американської влади перебували поруч в окремій кімнаті, як зазвичай буває під час візитів лідерів.

Скасували і обід: коли їжа вже стояла готова на візках, українцям сказали піти. Представник Білого дому сказав, що українці заперечували і хотіли продовжити переговори. Але їм не дали. 

Білий дім на офіційному акаунті опублікував відео, як український президент покидає його, і процитував слова Трампа про те, що Зеленський їх "зневажив". 

  • Поїздка президента України до Вашингтона закінчилася скандалом: американці звинуватили Зеленського в тому, що він "не хоче миру". Вони також заявили, що він їх не поважає. 
  • Угоду про спільні інвестиції в корисні копалини не підписали. Попри домовленості, США знову заговорили неіснуючий борг України на $350 млрд. Також Трамп сказав, що не думає, що Зеленський "був би крутим хлопцем" без американської допомоги. 
  • Дональд Туск, Еммануель Макрон та інші європейські лідери висловили підтримку Україні та Зеленському після скандалу в Білому домі. 
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