Республіка Сербська заборонила національну поліцію та судову систему Боснії та Герцеговини

Раніше державний суд заборонив лідеру сепаратистів Додіку займатися політикою на шість років і засудив його до року в'язниці.

Автономна Сербська республіка Боснії прийняла закон, що забороняє національну поліцію та судову систему на своїй території після того, як суд заборонив лідеру сепаратистів Мілораду Додіку займатися політикою на шість років і засудив його до року ув’язнення, пише Reuters.

Суд у Сараєво засудив Додіка після того, як він підписав закон Сербської Республіки про призупинення рішення Конституційного суду Боснії та Герцеговини та міжнародного представника Крістіана Шмідта, який стежить за виконанням Дейтонського мирного договору 1995 року.

Додік не був присутній на винесенні судом рішення і відхилив результати.

У коментарях безпосередньо перед голосуванням у сербському парламенті в четвер увечері він припустив, що це буде акт сецесії, який суперечить мирним угодам, згідно з якими Боснія залишилася недоторканою, але розділилася на два автономні регіони переважно вздовж лінії припинення вогню.

За словами Додіка, регіон націлений на “відміну всіх реформ, нав'язаних мирними посланцями”, ‒ створення державної судової системи, поліції, спільних військових та податкових адміністрацій ‒ щоб протистояти сепаратистським тенденціям і зробити країну функціональнішою.

Після судового вироку Додіку в середу Державний департамент США підтвердив підтримку Вашингтоном Дейтонських угод і суверенітету та територіальної цілісності Боснії. “Ми рішуче виступаємо проти будь-яких дій місцевих лідерів, які підірвуть безпеку та стабільність”, ‒ написала на соціальній платформі X речник Держдепартаменту Теммі Брус.

Парламент Баня-Луки також прийняв закон про створення паралельної Вищої судової та прокурорської ради РС. Зі свого боку, Додік закликав сербів, які працюють у державних судових установах, звільнитися та перейти до регіонального органу.

Ще один новий закон, прийнятий на сесії, кваліфікує некомерційні групи, що фінансуються з-за кордону, як “іноземних агентів”. Правозахисні групи кажуть, що цей закон був створений за моделлю російського закону 2012 року, який широко використовувався для придушення продемократичних груп і незалежних ЗМІ.