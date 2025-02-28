Республіка Сербська заборонила національну поліцію та судову систему Боснії та Герцеговини

Автономна Сербська республіка Боснії прийняла закон, що забороняє національну поліцію та судову систему на своїй території після того, як суд заборонив лідеру сепаратистів Мілораду Додіку займатися політикою на шість років і засудив його до року ув’язнення, пише Reuters.
Суд у Сараєво засудив Додіка після того, як він підписав закон Сербської Республіки про призупинення рішення Конституційного суду Боснії та Герцеговини та міжнародного представника Крістіана Шмідта, який стежить за виконанням Дейтонського мирного договору 1995 року.
Додік не був присутній на винесенні судом рішення і відхилив результати.
У коментарях безпосередньо перед голосуванням у сербському парламенті в четвер увечері він припустив, що це буде акт сецесії, який суперечить мирним угодам, згідно з якими Боснія залишилася недоторканою, але розділилася на два автономні регіони переважно вздовж лінії припинення вогню.
За словами Додіка, регіон націлений на “відміну всіх реформ, нав'язаних мирними посланцями”, ‒ створення державної судової системи, поліції, спільних військових та податкових адміністрацій ‒ щоб протистояти сепаратистським тенденціям і зробити країну функціональнішою.
Після судового вироку Додіку в середу Державний департамент США підтвердив підтримку Вашингтоном Дейтонських угод і суверенітету та територіальної цілісності Боснії. “Ми рішуче виступаємо проти будь-яких дій місцевих лідерів, які підірвуть безпеку та стабільність”, ‒ написала на соціальній платформі X речник Держдепартаменту Теммі Брус.
Парламент Баня-Луки також прийняв закон про створення паралельної Вищої судової та прокурорської ради РС. Зі свого боку, Додік закликав сербів, які працюють у державних судових установах, звільнитися та перейти до регіонального органу.
Ще один новий закон, прийнятий на сесії, кваліфікує некомерційні групи, що фінансуються з-за кордону, як “іноземних агентів”. Правозахисні групи кажуть, що цей закон був створений за моделлю російського закону 2012 року, який широко використовувався для придушення продемократичних груп і незалежних ЗМІ.
- Додік виступає проти антиросійських санкцій через її вторгнення в Україну і є одним із небагатьох європейських політиків, який зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним після початку війни.
- Республіка Сербська пропагує сепаратистські кроки щодо виходу з національних інституцій Боснії і Герцеговини. Раніше Додік казав, що війна в Україні змусила цей регіон "відкласти свої плани про вихід".
- Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистську політику Республіки Сербської, що відроджує побоювання про зрив мирної угоди, яка завершила війну 1992-95 років.
- Дейтонські мирні угоди 1995 року створили два утворення в Боснії: Республіку Сербську, де домінують серби, і Мусульмансько-хорватську федерацію. Країна керується та адмініструється за етнічними ознаками, встановленими угодою, зі слабким центральним урядом.
- У грудні 2022 Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Раніше посол Росії Калабухов пригрозив республіці "прикладом України", якщо вона вирішить вступити в НАТО.
- 18 червня 2024 року США оголосили про запровадження санкцій проти мережі, яка збагачувала президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.