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На виборах президента Республіки Сербської лідирує проросійський Додік

Напередодні виборів він літав до Москви для зустрічі з Путіним.

На виборах президента Республіки Сербської лідирує проросійський Додік
Лідер боснійських сербів Мілорад Додік
Фото: ЕРА/UPG

Проросійський політик Мілорад Додік, який підтримав війну Росії в Україні, лідирує на виборах президента Республіки Сербської – державного утворення у складі Боснії та Герцеговини.

Про це свідчить результат підрахунку 82% голосів виборців, оприлюднений ЦВК, пише "Європейська правда".

Додік, який прагне виходу Республіки Сербської зі складу Боснії та Герцеговини, отримав 48,8% голосів виборців, а його опонентка Єлена Тривич – 42,6%. Різниця між підтримкою кандидатів становить близько 30 000 голосів.

Додік – відкритий прихильник президента РФ Володимира Путіна. Напередодні виборів він літав до Москви для зустрічі з ним. Додік, у разі обрання, обіцяв "поважати" результати псевдореферендумів  в Україні.

Він  також підтримав війну Росії проти України і пропаганду РФ.

Вибори у Боснії відбуваються на тлі найгіршої політичної кризи в країні з часу закінчення війни в 1990-х роках, спричиненої сепаратистською політикою керівництва Республіки Сербської й погрозами блокади з боку боснійських хорватів.

Нагадаємо, з 2014 року Росія таємно перерахувала понад 300 млн доларів іноземним політичним партіям у всьому світі, аби вплинути на вибори у понад 20 країнах. Глобальне втручання Росії, зокрема, було задокументоване в Боснії та Герцеговині, Чорногорії та Албанії.

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