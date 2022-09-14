РФ перерахувала $300 млн, аби підкупити політичні партії у понад 20 країнах, – CNN

Глобальне втручання Росії було задокументовано зокрема в Боснії та Герцеговині, Чорногорії та Албанії.

З 2014 року Росія таємно перерахувала понад 300 мільйонів доларів іноземним політичним партіям у всьому світі, аби вплинути на вибори у понад 20 країнах.

Про це CNN розповів високопоставлений чиновник адміністрації президента США Джо Байдена з посиланням на американську розвідку.

“Росіяни також планували таємно перевести ще щонайменше сотні мільйонів іноземним політичним партіям, офіційним особам і політикам”, – йдеться у повідомленні.

За словами посадовця, Росія, зокрема, мотивована “спробою підірвати демократію в усіх цих країнах”. На його думку, один із найефективніших способів протистояти російському таємному впливу – це викрити його.

США поділилися інформацією з країнами, які постраждали від дій росіян.

Адміністрація Байдена сподівається, що оприлюднення цієї інформації матиме низку переваг, зокрема покаже, що прихований політичний вплив Росії є “глобальним явищем, яке вимагає скоординованих дій”.

Тепер, коли інформація стала публічною, Росія та партії, які вона підтримує, будуть офіційно попереджені.

Держсекретар США Ентоні Блінкен надіслав результати розвідки у посольства у всьому світі. Глобальне втручання Росії було задокументовано зокрема в Боснії та Герцеговині, Чорногорії та Албанії.

“Для Росії переваги “прихованого політичного фінансування” подвійні: збільшення впливу на осіб та партії та ймовірності того, що ці партії добре покажуть себе на виборах. Приховані відносини між цими партіями та їхніми російськими покровителями підривають цілісність демократичних інститутів та віру суспільства у них”, – зазначає Блінкен.

Блінкен докладно розповів про методи втручання Росії, зокрема щедрі подарунки, готівку чи криптовалюту, переміщення коштів через підставні компанії та аналітичні центри, а також про використання рахунків та ресурсів російських посольств.